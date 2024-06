ドラマなのにまるでミュージカル！？岡宮来夢・阿部顕嵐 W主演で贈る“青春ミュージカルコメディ”テレ東にて放送決定‼️

ドラマなのにまるでミュージカル!?

岡宮来夢・阿部顕嵐 W主演で贈る“青春ミュージカルコメディ”

6月26日より毎週水曜深夜1時~テレ東にて放送決定‼️

伝統ある部の存続を任されたミュージカルオタク【岡宮来夢】とニューヨーク帰りの謎多き転校生【阿部顕嵐】。ふたりの主人公の元に集まる風変わりで不揃いなメンバー【oddboys】。一風変わった彼らが力を合わせて作り上げる【ミュージカル】で人々を魅了していくー、テレ東水ドラ25「青春ミュージカルコメディ oddboys」が6月26日より毎週水曜深夜1時~放送スタートします!!

ミュージカルオタクでミュージカル部の中心的存在の主人公・日比野憐を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』で注目を集め、「進撃の巨人」 -the Musical-やミュージカル「ロミオ&ジュリエット」などの主演を務める若手実力派俳優・岡宮来夢。そしてもう一人の主人公、ミュージカルに対してトラウマを抱えるニューヨーク帰りの謎多き転校生・音羽翔舞を演じるのは、阿部顕嵐。阿部は『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』 Rule the Stage や舞台「桃源暗鬼」、PARCO劇場開場50周年記念シリー「ラビット・ホール」などの舞台からドラマなど俳優として幅広く活躍しています。芝居だけでなく、歌唱力でも高い実力を誇る二人がW主演を務める本作の総合演出には、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』 Rule the Stageや「進撃の巨人」 -the Musical-など、舞台作品でも数多くの演出を手がける植木豪。脚本は「おっさんずラブ」で注目を集め、自身が主宰する劇団「とくお組」をはじめ多くの舞台作品の脚本を担当する徳尾浩司。

舞台に精通したクリエイター陣とミュージカルや舞台を中心に活躍する人気俳優たちが集結し、舞台さながらワンシチュエーションで繰り広げられる、音楽に魅了された青年たちが部の存続のために奮闘する、歌あり、ダンスあり、笑いありのまるでミュージカルのような青春ドラマを描きます!

二人を取り巻くoddなキャストたちの続報をお楽しみに!

≪ストーリー≫

―― 風変わりで不揃いなメンバーたちが繰り広げる青春群像劇 ――

英林館高校ミュージカル部は創立100年の節目を迎え、毎年恒例の文化祭の公演が控えていた。かつては華々しい功績を残した伝統ある部だが、現在の部員数はたったの4人。ミュージカルオタクな日比野憐(岡宮来夢)を筆頭に部員は公演に向け日々活動をしていたが、個性が強めでまとまりのない部員たち…。そして平穏な日々に突然訪れた廃部の危機!そんな時、学校にニューヨークからの転校生・音羽翔舞(阿部顕嵐)がやってくる。何やらミュージカルに興味がありそうな翔舞を部に誘うが、あっけなく断られてしまう…。これはミュージカル部の存続と公演の成功を懸けた青春の物語。

≪出演者コメント≫

■岡宮来夢(日比野憐(ひびのれん)役)

皆さんこんにちは!日比野憐役の岡宮来夢です!

ミュージカルってなんか敷居が高いイメージがあるな、、興味はあるけど行っていいのかな、、と思ってる皆さん!

ミュージカルってすごく面白くて切なくて悲しくて楽しいです!

色んな気持ちになれる総合芸術なんです!今回その一歩目になるんじゃないかなと思っています。

稽古が進んでいますが、まだ発表になっていないキャストの皆さんも個性溢れていてとにかく面白いです!

是非皆様、楽しんで笑って観ていただけたらと思います!お楽しみに!!

■阿部顕嵐(音羽翔舞(おとわしょうま)役)

青春ミュージカルコメディと初めて聞いたとき、意味が分からなくてoddなテーマだなと思いました。

この聞いたことない斬新なテーマを素敵なキャスト、スタッフの皆さんと面白く昇華させていきます。

おっ、と驚き笑える作品にしていきますので皆さんお気軽に観てください!

≪番組概要≫

【タイトル】水ドラ 25「⻘春ミュージカルコメディ oddboys」

【放送局/放送日時】テレビ東京

2024年6月26日(水)スタート 毎週水曜深夜1:00~1:30

【配信】広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP・TVer)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

【主演】岡宮来夢 阿部顕嵐

【総合演出】植木豪

【脚本】徳尾浩司

【プロデューサー】漆間宏一(テレビ東京) 、夏雪(テレビ東京)、芦田政和(ジャンプコーポレーション)、古賀将之(ジャンプコーポレーション)、米田理恵(S-SIZE)

【制作】テレビ東京/ジャンプコーポレーション

【製作著作】「⻘春ミュージカルコメディ oddboys」製作委員会

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/oddboys/

【公式 X】@oddboys_tx https://x.com/oddboys_tx

【公式 Instagram】@oddboys_tx https://www.instgram.com/oddboys_tx/

【コピーライト】 ©「⻘春ミュージカルコメディ oddboys」製作委員会