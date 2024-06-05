【PlayStation 5 "原神" ギフトパック】7月17日 発売予定価格：66,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下 SIE）は、「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」を7月17日より日本国内において数量限定で発売する。希望小売価格は66,980円。

「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」は、プレイステーション 5本体（Ultra-HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版）に、PS5/PS4用オープンワールドRPG「原神」の特典デジタルコンテンツが付属し、通常のPS5と同じ希望小売価格で購入できる数量限定商品。本日6月5日以降、全国のプレイステーション取扱店や各種ECサイトにて順次予約受付が開始される。

「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」

7月17日 発売

希望小売価格：66,980円

【同梱物】

・プレイステーション 5 ×1

・ディスクドライブ（PS5に装着済み）※1 ×1

・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1

・横置き用フット ×2

・HDMIRケーブル ×1

・電源コード ×1

・USB ケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム）※2 ×1

・特典：原神ギフトパック デジタルコンテンツ ※2 ※3 ×1

※1 ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

※2 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※3 このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2026年6月30日です。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。

【特典「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」の内容】

・コスチューム引き換えチケット

・祭典名刺「祭典・岫雲」

・原石 ×800

・大英雄の経験 ×10

・モラ ×100,000

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