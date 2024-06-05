PS5本体に「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」が付属する「PlayStation 5 ″原神″ ギフトパック」が7月17日発売本体のみと同じ価格でお得な数量限定版
7月17日 発売予定
価格：66,980円
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下 SIE）は、「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」を7月17日より日本国内において数量限定で発売する。希望小売価格は66,980円。
「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」は、プレイステーション 5本体（Ultra-HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版）に、PS5/PS4用オープンワールドRPG「原神」の特典デジタルコンテンツが付属し、通常のPS5と同じ希望小売価格で購入できる数量限定商品。本日6月5日以降、全国のプレイステーション取扱店や各種ECサイトにて順次予約受付が開始される。
「PlayStation 5 "原神" ギフトパック」
7月17日 発売
希望小売価格：66,980円
【同梱物】
・プレイステーション 5 ×1
・ディスクドライブ（PS5に装着済み）※1 ×1
・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1
・横置き用フット ×2
・HDMIRケーブル ×1
・電源コード ×1
・USB ケーブル ×1
・印刷物一式 ×1
・ASTRO's PLAYROOM（プリインストールゲーム）※2 ×1
・特典：原神ギフトパック デジタルコンテンツ ※2 ※3 ×1
※1 ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。
※2 システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。
※3 このプロダクトコードは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2026年6月30日です。プロダクトコードは1アカウントにつき1回しか利用できません。
【特典「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」の内容】
・コスチューム引き換えチケット
・祭典名刺「祭典・岫雲」
・原石 ×800
・大英雄の経験 ×10
・モラ ×100,000
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