Penthouseが、2021年11月にメジャー1作目としてリリースしたEP『Living Room』のBONUS TRACKとして収録の「Stargazer(Re-recorded)」を新アレンジ。各音楽配信サイトにて配信リリースした。初パッケージ化されたメジャー1st EP『Living Room』は、代表曲としてファンの間で愛され続けている楽曲「...恋に落ちたら」や人気曲「Jukebox Driver」を収録し6月6日にリリース。

リリース情報

「Stargazer(Re-recorded)」





https://penthouse.lnk.to/stargazer_rerecorded

リリース情報

CD+DVD作品『Living Room』





■品番:NZS-971

■商品形態:CD+DVD

■価格:税込\2,970(税抜\2,700)

※6月6日より全国5都市7会場にて先行販売

※ツアー終了後、VICTOR ONLINE STOREで販売予定だが数量限定につき無くなり次第終了予定。

【CD】

01 Change the world

02 ...恋に落ちたら

03 Alright

04 Jukebox Driver

05 あなたゆずり

06 Fireplace

07 BONUS TRACK:Stargazer(Re-recorded)※完全新録バージョン

【DVD】

Penthouse ONE MAN LIVE TOUR "Living Room"

2022.5.8 SHIBUYA duo MUSIC EXCHANGE

01 単焦点

02 恋標

03 ...恋に落ちたら

★ツアー会場購入者 限定特典

記念撮影写真&終演後動画コメント閲覧QRコード付きカード(ポストカードサイズ)

■対象:全国5都市7会場でPenthouse『Living Room(CD+DVD)』を購入したお客様

ライブ・イベント情報

<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>

6月6日(木) 名古屋 Niterra 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

6月10日(月) 大阪 オリックス劇場

6月12日(水) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

6月13日(木) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

6月15日(土) 札幌 共済ホール

6月16日(日) 札幌 共済ホール

6月18日(火) 福岡 国際会議場メインホール

【チケット情報】

Tickets: 前売 7,000円(税込) ※全席指定 / 未就学児入場不可

※公演日当日、学生証提示で1,000円キャッシュバック! 詳細は別途。

BONUS TRACKとして収録されるインディーズ時代の人気楽曲「Stargazer」は、新たにホーンセクションを加えることで原曲の良さを引き立たせた最新バージョンに仕上がっている。なお、『Living Room』は、6月6日を皮切りに5都市7会場で開催の<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>ツアー会場にて先行販売。終了した後、VICTOR ONLINE STOREで販売される。今作には2022年に開催された、初のワンマンツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR "Living Room”>の超貴重なLIVE映像を3曲収録したDVDが付属。さらに、ツアー会場での先行販売で購入すれば、各会場(全国5都市・全7公演)別、その日限りのスペシャルな会場限定特典を用意。公演終了後に出演者全員がお客様をバックにステージ上で撮影される記念写真に加え、各会場の終演直後にメンバー全員から来場者に向けたメッセージコメントが閲覧できるQRコード付のスペシャル・カード(ポストカードサイズ)もプレゼントされる。<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>は、6/10(月)大阪公演、6/16(日)札幌公演2日目のみチケット発売中、他公演は全席ソールドアウトとなっている。