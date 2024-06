サンスター文具から、『機動戦士ガンダム』のジオン公国軍をモチーフにした手帳カバー3種が登場。

汎用性の高いB6サイズに対応し、収納ポケットも付いた、機能的なステーショナリーです!

サンスター文具 アニメ『機動戦士ガンダム』手帳カバー

予約期間:2024年6月4日(火)13時〜 ※準備数に達し次第終了

商品お届け:2024年9月予定

価格:各3,850円(税込)※送料・手数料別途

対象年齢:15歳以上

セット内容:手帳カバー1個、名刺風カード1枚

サイズ:

カバー 約W150×H200×D20mm(差し込み可能サイズ:約B6サイズ128×182mm背幅12mmまで)

名刺風カード 約W90×H55mm

販売場所:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

アニメ『機動戦士ガンダム』に登場する「ジオン公国軍」所属のキャラクターたちをモチーフにした特別仕様の手帳カバーがサンスター文具から登場。

赤い彗星「シャア・アズナブル」や、青い巨星「ランバ・ラル」、そして「ジオン公国軍兵士」をモチーフにした3種類のデザインが登場しています。

ビジネスやプライベートでよく使うB6サイズなため、手帳の本冊やお気に入りのノート、メモなどを差し込んで使える手帳カバー。

いずれも落ち着きのある色合いで、前面にはそれぞれのエンブレムを大きく型押ししたデザインが使用されています。

ジオン公国軍のエンブレムが刻印されたゴールド塗装の金属パーツや部隊名の箔押しなど、豪華な装飾がポイントです!

カバーは、しっかり中身をホールドできるマグネットフラップタイプを採用。

内側にはカードポケットが付いており、名刺などを差し込むのに便利です。

直径10mm以下のペン対応のペンホルダー兼、クリップホルダーも付いており、持ち歩きに最適な機能も充実。

薄手のノートから手帳まで幅広く活用でき、大人が使える実用的なグッズです。

表紙を開くと内側には刻印が入っており、開くたびにジオン公国軍との一体感を感じられます。

また、箔押しされた豪華な名刺風カードもセット届く、特別感ある手帳カバーです!

機動戦士ガンダム シャア専用手帳カバー

赤い彗星「シャア・アズナブル」をモチーフにした、『機動戦士ガンダム』手帳カバー。

カバーの外側から内側にいたるまで、作品の世界観やキャラクターのイメージが細部まで取り入れられているのも魅力です。

真っ赤なカバーに箔押しが施された、高級感あるデザイン。

金色のエンブレムパーツもカッコよく、表紙を開いた内側には「シャア・アズナブル」の刻印が入っています。

ペンホルダー兼クリップホルダーも付いた機能的なカバー。

名刺風カードもセットされた、存在感抜群なモデルです。

機動戦士ガンダム ランバ・ラル専用手帳カバー

青い巨星「ランバ・ラル」モチーフの手帳カバーは、格調高い印象。

深い紺色のPU製カバーに「ランバ・ラル」のエンブレムを型押しされています!

表紙部分には部隊名を箔押しした、高級感あるデザイン。

留め具にもエンブレムが刻まれ、ジオン公国軍に所属している気分になれます。

カバーを開くと「Ramba・Ral」のサインが型押しで登場。

名刺風のカードも高級感あるデザインで、気分を高めてくれる手帳です☆

機動戦士ガンダム ジオン公国軍支給イメージ手帳カバー

ジオン公国軍の支給品をイメージした手帳カバーは、深いグリーン。

表紙には大胆に、ジオン公国軍のエンブレムが型押しされています。

カバー表面に施された部隊名の箔押しは金色で、高級感を演出。

留め具は光沢感ある金属製エンブレムで、「ジオン公国軍兵士」になった気分を味わえます!

カバーを開くと「Soldier of Zeon(ジオン公国軍兵士を意味する)」の手書き風ロゴ入り。

名刺風カードも金箔をほどこし、ジオン公国軍に加わった気分になれる手帳カバーです☆

「シャア・アズナブル」や「ランバ・ラル」「ジオン公国軍兵士」になった気分を味わえる、特別感ある手帳カバー3種類が登場。

サンスター文具のアニメ『機動戦士ガンダム』手帳カバーは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「サンスターステーショナリーストア」にて2024年6月4日13時より予約受付中です!

©創通・サンライズ

※準備数に達した場合、販売を終了することがあります

※ページにアクセスした時点で販売終了している場合があります

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります

※縫製は手作業のため、多少の個体差があります

