WENDY、新シングル「Happy to be alone」配信リリース＆MV公開
平均年齢19.7歳の4人組ロックバンド・WENDYが、新シングル「Happy to be alone」をストリーミング＆ダウンロード配信開始。同時にミュージックビデオを公開した。
「Happy to be alone」は、WENDYとしても新たなサウンドアプローチをした楽曲。ボーカル・Skyeが作詞・作曲を手掛け、悲しみや悩みを蹴り飛ばすかのようなWENDY流の最高にハッピーな失恋ソングに仕上がっている。サウンドプロデュースは2023年8月にリリースした1st Album『Don't waste my YOUTH』でもプロデューサーを務めたMarc Whitmore（2022年ジョン・バティステ「We Are」グラミー賞最優秀アルバム賞受賞/2023年ジョン・バティステ「World Music Radio」グラミー賞ノミネート）が再び担当。
リリース情報
WENDY 2024年6月5日（水）
https://WENDY.lnk.to/happytobealone
関連リンク◆WENDY オフィシャルサイト
◆WENDY 公式YouTubeチャンネル