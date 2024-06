平均年齢19.7歳の4人組ロックバンド・WENDYが、新シングル「Happy to be alone」をストリーミング&ダウンロード配信開始。同時にミュージックビデオを公開した。「Happy to be alone」は、WENDYとしても新たなサウンドアプローチをした楽曲。ボーカル・Skyeが作詞・作曲を手掛け、悲しみや悩みを蹴り飛ばすかのようなWENDY流の最高にハッピーな失恋ソングに仕上がっている。サウンドプロデュースは2023年8月にリリースした1st Album『Don't waste my YOUTH』でもプロデューサーを務めたMarc Whitmore(2022年ジョン・バティステ「We Are」グラミー賞最優秀アルバム賞受賞/2023年ジョン・バティステ「World Music Radio」グラミー賞ノミネート)が再び担当。

リリース情報

New Single「Happy to be alone」





https://WENDY.lnk.to/happytobealone

New Single「Happy to be alone」
WENDY
2024年6月5日(水)
https://WENDY.lnk.to/happytobealone

関連リンク ◆WENDY オフィシャルサイト

◆WENDY 公式YouTubeチャンネル

ミュージックビデオは、これまで数々のアーティストの映像を手掛けてきた末吉ノブが監督を担当。90’s テイスト溢れる空気感とエネルギッシュな作品に仕上がっている。