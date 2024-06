瀬戸内海のにがり100％の浴用入浴料！HappyAdwords 『エプソピア』

HappyAdwordsは、瀬戸内海のにがり100%の浴用入浴料『エプソピア』の特別なキャンペーンをエプソピア楽天市場店にて開催中です。

HappyAdwords『エプソピア』

HappyAdwordsは、瀬戸内海のにがり100%の浴用入浴料『エプソピア』の特別なキャンペーンをエプソピア楽天市場店にて開催!

楽天スーパーSALE中に2個セットの購入で1個プレゼント、さらに20%OFFクーポンを配布します!

詳細URL:

https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/

■『エプソピア×楽天スーパーSALE』

話題のバスソルトがお得にGetできる特別なキャンペーン

エプソピア楽天市場店は大人気のバスソルト『エプソピア』を2024年6月4日〜開催の楽天スーパーSALEに合わせて、特別な購入キャンペーンを開催。

エプソピア楽天市場店では上記のキャンペーンに合わせ『エプソピア』の2個セットを購入したお客様には、なんとプラスでもう1個『エプソピア』をプレゼント!さらに、20%OFFクーポンも配布します。

楽天スーパーSALEの最大ポイント46倍の日に、20%OFFクーポンつきで販売。

2個セットには1個おまけがついてくるおトクなキャンペーンです。

■『エプソピア』とは?

『エプソピア』は瀬戸内海のにがり100%を使用した日本製のバスソルトで、楽天バス用品ランキングにて度々1位を獲得(※1)した人気の浴用入浴料ブランドです。

ニューヨーク・ブルックリンで開催される「OWN YOUR BEAUTY AWARD2023」(※2)にもノミネートされました。

『エプソピア』は天然成分を豊富に含み、浸透性の高いミネラルと熱を逃さないマグネシウムの温浴効果で、お肌や頭皮を労わりながら体を芯からあたためてくれます。

通常のバスソルトとは異なり『エプソピア』は特殊濃縮製法を用いて、塩分(ナトリウム)を99.5%以上除去した結晶タイプのバスソルトなので、追い焚き機能の利用や、残り湯の洗濯利用も可能。

気軽に温活を楽しめます。

(※1) 2023年10月6日(金)バス用品デイリーランキング、入浴剤デイリーランキング、バスソルトデイリーランキング

(※2) ブルックリンを活動拠点としている企業・アーティスト・デザイナーなどが参加するセレクトショップ「Brooklyn Beauty/Fashion Labo」が「美しく健康に自分らしく生きる人々をサポートしたい」という想いから始めたイベントです。

商品の優劣を競うのではなく、日米のビューティー・ウェルネス商品を多くの人に広めることを目的としています。

ランキング3冠獲得

OWN YOUR BEAUTY AWARD 2023

■『エプソピア』嬉しい3つのポイント

【完全無添加で赤ちゃんにも使用可能】

高品質の瀬戸内海にがりのみを使用しており、食品添加物基準で製造された『エプソピア』は、着色料、合成香料、防腐剤を含まない3つの無添加で、肌が揺らぎやすい方や、赤ちゃんも安心して利用できます。

また専門機関による検査済みの商品でもある為、大切な人へのギフトやお礼の品にも最適です。

かゆみの出にくい、優しい肌あたりで繊細なお肌の方や、ご年配の方まで安心して使えます。

完全無添加

検査データ

■特殊製法による凝縮結晶

『エプソピア』は、こだわり抜いた特殊製法を用いた結晶タイプのバスソルトで、風呂釜の故障の原因となる塩分(ナトリウム)を99.5%以上取り除いている為、追い焚きや、残り湯を洗濯に使用可能です。

通常バスソルトは追い焚き機能が使用できない為、『エプソピア』は安心して毎日の温活を続けることができるギフトにも相手を選ばない商品となります。

特殊製法

追い焚きOK

洗濯OK

できること

■ミネラル、マグネシウム含有で体の芯まで温まる

ミネラル、マグネシウム含有で、体の芯まで温まり湯冷めしにくい為、リラックスした状態で入眠することができます。

また、マグネシウムの温浴効果と発汗作用で半身浴にもピッタリ。

600gで約45回分程なのでコストパフォーマンスもよく継続しやすく、毎日の天然ミネラル風呂が健やかな素肌に導きます。

選ばれる理由

累計販売数

■HOW TO USE

(1)入浴時に浴槽へ付属のスプーン1杯(約13g)をお入れください。

(冬場などの乾燥時期や保湿・保温を高めたい場合には3〜5杯ほど入れますとより効果的です。)

(2)よく混ぜて溶かします。

・ナトリウムを99.5%以上除去していますので、追い焚き可能です。

・残り湯を洗濯に使えます。

■『エプソピア』楽天スーパーSALE詳細

商品名 : \2個セットに1個プレゼント/20%OFFクーポン

バスソルト 入浴剤 1袋 45回分 600g

追い焚きできる マグネシウム ギフト プレゼント 風呂 発汗 浄化

無添加 敏感肌 EPSOPIA エプソピア RSL出荷【公式】

商品URL:

https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/

素材 : 塩化マグネシウム

内容量 : 600g

原産国 : 日本(瀬戸内海)

<キャンペーン適応条件>

購入店舗:エプソピア楽天市場店

購入期間:2024年6月4日20:00から2024年6月11日01:59まで

対象商品:\2個セットに1個プレゼント/20%OFFクーポン

バスソルト 入浴剤 1袋 45回分 600g

追い焚きできる マグネシウム ギフト プレゼント 風呂 発汗 浄化

無添加 敏感肌 EPSOPIA エプソピア RSL出荷【公式】

特典付与条件:(1)期間中に2個セットを購入すると、1個をプレゼント!

(3,580円/2個+1個プレゼント)

※2個セットのみ対象

(2)20%OFFクーポン配布

(クーポン使用で、3,580円→2,864円)

