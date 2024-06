女性の育毛ケアに特化！富士産業「リリィジュ」シリーズ

富士産業が展開する女性用育毛ケアのロイヤルブランド『リリィジュ』シリーズが、2024年5月末時点で累計販売本数1,200万本を突破しました。

https://www.wellbest.jp/rereje/

『リリィジュ』は「育毛剤は男性が使うもの」といったイメージが強く、まだ女性用の育毛ケアが一般的ではなかった平成元年より研究を開始。

女性と男性の頭皮環境の違いに着目し、女性のための薬用育毛剤として2002年に誕生しました。

その後も年齢に伴う髪のお悩みをもつ女性に、生き生きとした若々しく豊かな髪を育む商品の提供に取り組むべく、6度のリニューアルを行っています。

薬用リリィジュの歩み

■女性の育毛ケアに特化した「リリィジュRICHシリーズ」

リリィジュRICHシリーズ

・臨床試験にて女性型脱毛症の方の85%に育毛効果を確認した「桐葉エキス」配合

・発毛を促進させる「育毛たんぱく」の分泌促進という今までにない育毛作用をもつ植物エキスを配合

・従来品で満足しなかった方の80%以上に効果を確認

・大きさの異なる加水分解ケラチン配合で髪の内外から補修し、ハリコシのある髪へ

・イソフラボンを高濃度含有した大豆エキスを配合

・女性のホルモンバランスを整えるゼラニウムを中心とした天然精油をオリジナルブレンド

■薄毛・白髪の2大悩みにお応えした「リリィジュKUROシリーズ」

リリィジュKUROシリーズ

・独自成分の「桐葉エキス」に加え、「桑白皮」「オランダカラシ」「アシタバ」「マヨラナ」など自然素材をオリジナルブレンドした独自の「ブラックロイヤル処方」で臨床試験でも育毛&抗白髪効果を確認済み

・ヘマチン配合で髪にハリ・コシ・ツヤを与える

・低アルコール処方でカラーの色落ちも格段にアップした白髪と薄毛で悩む方専用処方

