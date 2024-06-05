ハリー・ウィンストンコラボ！ TIAD, オートグラフコレクション“HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティー
ハリー・ウィンストンは、名古屋のライフスタイル・ラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフコレクション」との初のコラボレーションにより、“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティーを、2024年7月1日(月)〜8月31日(土)に開催します。
TIAD, オートグラフコレクション “HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティー
期間：2024年7月1日(月)〜8月31日(土)
時間：下記の予約時間枠よりお選びください。
平日(3階「The Lounge」)12:00 または 15:00
土日祝(5階「Table For Tomorrow」)14:00 または 15:00
料金：おひとり様 6,500円(税込、サービス料込)
場所：TIAD, オートグラフコレクション
愛知県名古屋市中区栄5-15-19
3階「The Lounge」(平日)／5階「Table For Tomorrow」(土日祝)
＜予約・お問い合わせ＞
2024年6月4日(火)より予約受付開始
TEL ： 052-212-5888(10時〜22時)
Email：
restaurant-rsv@hotel-tiad.com
URL ：
DINING
ハリー・ウィンストンは、名古屋のライフスタイル・ラグジュアリーホテル「TIAD, オートグラフコレクション」との初のコラボレーションにより、“HARRY WINSTON’s New York”アフタヌーンティーを、2024年7月1日(月)〜8月31日(土)に開催！
TIAD, オートグラフコレクションと初めてのコラボレーションとなる今回のアフタヌーンティーでは、“HARRY WINSTON’s New York”をテーマに、スペシャルメニューを用意！
ニューヨークで愛され続けるトラディショナルなメニューをモダンにアレンジし、ハリー・ウィンストンが誕生した、感動と魅惑に満ちた街・ニューヨークを表現。
この特別なアフタヌーンティーは、訪れる人を輝きとサプライズに満ちた心躍る世界に誘います。
期間中にアフタヌーンティーを注文いただいたお客様には、オリジナルギフトを用意しています(数量限定)。
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