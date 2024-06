「PlayStation5 "原神" ギフトパック」日本国内で2024年7月17日(水)より数量限定・特別価格で発売

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下 SIE)は、PlayStation5(PS5)本体に、PS5/PS4 用ソフトウェア「原神」のデジタルコンテンツ(プロダクトコード)が特典として付属した「PlayStation5 "原神" ギフトパック」を、2024年7月17日(水)より日本国内において、 66,980 円(税込)の特別価格で数量限定にて発売することを発表した。

本商品は、PS5 本体(Ultra-HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版)に、PS5/PS4 対応の大規模なオープンワールドファンタジーアクション「原神」の特典デジタルコンテンツが付属し、通常の PS5 と同じ希望小売価格でお買い求めいただけるお得な数量限定商品。本日以降、全国の PlayStation取扱店や各種 EC サイトにて順次予約を開始予定。



特典の「原神ギフトパック デジタルコンテンツ」の内容は以下通り。



【PS5 新モデル】

2023年11月10日(金)に販売を開始した PS5 の新モデルは、PS5 のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、従来のモデルと比較して小型化および軽量化を実現。さらに Ultra HD Bluray ディスクドライブは着脱可能となり、本体内蔵の SSD ストレージは 1TB へと増量されている。

【原神】

無数の生命が集まり繁栄する広大な地「テイワット」、天地万象が集いし大陸。ここは七神に統治された、七つの元素が絡み合う世界……見知らぬ空の下、旅人は砂浜に立っていた。あなたは旅をする双子の片割れ、外の世界から漂流をしてきた者。見知らぬ神に唯一の血縁者を奪われたあなたは、自身もその神に封印され、眠りに落ちていた。再び目を覚ました時、天地の情景は一変していた……「原神」は、HoYoverseが贈る新世代オープンワールド型のアクションRPG。本作であなたは旅人となり「テイワット」という幻想世界を冒険していく。この広大な世界を自由に旅し、個性も能力も豊かな仲間たちと共に強敵を打ち倒して、生き別れた兄妹を探そう。もちろん、目的もなく好奇心のまま探索したり、大陸に散りばめられた謎を解いたりと楽しみ方はあなた次第……

生き別れた兄妹と再会を果たすその日まで、旅は続いていく。

PS5で強化される「原神」の世界

「原神」無料ダウンロード

・細部まで作り込まれた見事なビジュアル高解像度テクスチャ、よりハイクオリティな精緻な画像(LOD)、4K解像度、HDR対応により、広大で鮮やかなファンタジーの世界へ飛び込もう。・高速ロードでよりスムーズな冒険PS5本体の超高速SSDと原神のファイルロードシステムによる高速ローディングで、世界を駆け巡り、探索や戦闘を瞬時に行える。・DualSenseワイヤレスコントローラーの機能を引き続きサポートDualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックやアダプティブトリガー機能により、ゲーム世界があなたのアクションにどのように反応するかを体感しよう。※ 4K および HDR を有効にするには、4K および HDR 対応のテレビまたはディスプレイが必要。

【商品情報】

■PlayStation5 "原神" ギフトパック

型番 CFIJ-10024

発売予定日 2024年7月17日(水)

希望小売価格 66,980円(税込)

発売元 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

同梱物 ・PlayStation 5 ×1

・ディスクドライブ(PS5に装着済み)

※1 ×1

・DualSense ワイヤレスコントローラー ×1

・横置き用フット ×2

・HDMIケーブル ×1

・電源コード ×1

・USB ケーブル ×1

・印刷物一式 ×1

・ASTRO's PLAYROOM™(プリインストールゲーム)※2 ×1

・特典:原神ギフトパック デジタルコンテンツ ※2 ※3 ×1

コスチューム引き換えチケット

祭典名刺「祭典・岫雲」

原石 ×800

大英雄の経験 ×10

モラ ×100,000





※1 ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要。





