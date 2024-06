Microsoftは「Deprecated features in the Windows client - What's new in Windows|Microsoft Learn」において、GUI版のドライバー検証ツール(verifiergui.exe)を非推奨にし、将来のWindowsバージョンで廃止することを発表した。代わりにコマンドラインツール(verifier.exe)を使用するようユーザーに促している。

Deprecated features in the Windows client - What's new in Windows|Microsoft Learn○WindowsのGUI版ドライバー検証ツールが終了ドライバー検証ツールはシステムの破損や障害などの原因となるWindows上のドライバーの問題を検出するために用意されているソフトウェア。ドライバー検証ツールを使用することでWindowsドライバーにさまざまなストレスやテストをかけて不適切な動作を検出することができる。ドライバーの問題はWindowsユーザーを悩ませる重大な問題の一つとされ、GUI版を使用することでドライバー検証がより簡単に実行できる。このGUI版ドライバー検証ツールがWindowsの将来のバージョンで廃止されることがわかった。このツールが廃止された後、Windowsユーザーは代わりにコマンドラインのドライバー検証ツールを使用することになる。verifier.exeにはWindows 11、Windows 10、およびその他のバージョンごとに異なるコマンド構文があり、構文を使用してドライバーの問題を検出できるようになっている(参考:「Driver Verifier Command Syntax - Windows drivers | Microsoft Learn」)。