NetEase Gamesは、アカツキゲームスと共同開発したスマートフォン向けゲーム「魔女のふろーらいふ」のクローズドβテストを6月19日より実施する。応募期間は6月5日10時~6月17日18時まで。

本作は‟魔女×温泉×スローライフ”をテーマにしたプロジェクト。ゲームではとある事情で猫の姿になってしまった主人公が人間の姿に戻るために必要な「温泉の力」を集めるべく、日本の温泉街で生活する異世界最強の魔女「サピテトルー」と、温泉好きの女子高生「一條ゆのか」らと共に、日本全国の温泉地を巡る旅に出る。

クローズドβテストはAndroid/iOSにて各1,000名を募集。推奨環境はiOS 13 以上、Android 10 以上となっている。

「魔女のふろーらいふ」クローズドβテスト募集要項

募集人数:2,000 人(各OS 1,000 名ずつ)

対応OS:iOS/Android

応募期間:6月5日10時~6月17日18時

□「魔女のふろーらいふ」

(C) 魔女のふろーらいふプロジェクト(C) Akatsuki Games Inc. (C) 2023 NetEase Inc.