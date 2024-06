【PS Store:「Summer Game Fest」セール】開催期間:6月19日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてセール「Summer Game Fest」を本日6月5日より開催している。期間は6月19日23時59分まで。

本セールは、6月8日に開催予定のイベント「Summer Game Fest」と連動して行なわれているもの。ラインナップは「ストリートファイター6」や「Ghost of Tsushima」、「バイオハザード RE:4」、「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」など、最新タイトルや話題作、追加コンテンツを含む1,390項目が対象となっている。

「Summer Game Fest」セール対象タイトル(一部)

ストリートファイター6

価格 通常版:7,990円→3,995円(50%オフ)

デラックスエディション:10,490円→5,245円(50%オフ)

アルティメットエディション:12,490円→6,245円(50%オフ)

□PS Store「ストリートファイター6 通常版」の商品ページ

□PS Store「ストリートファイター6 デラックスエディション」の商品ページ

□PS Store「ストリートファイター6 アルティメットエディション」の商品ページ

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT(PS5&PS4)

価格:8,690円→4,258円(51%オフ)

□PS Storeの商品ページ

BIOHAZARD RE:4

価格 通常版:4,990円→3,742円(25%オフ)

ゴールドエディション:5,990円→4,792円(20%オフ)

□PS Store「BIOHAZARD RE:4 通常版」の商品ページ

□PS Store「BIOHAZARD RE:4 ゴールドエディション」の商品ページ

ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック

価格 通常版:6,380円→2,552円(60%オフ)

コレクターズ・エディション:14,960円→5,984円(60%オフ)

□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」の商品ページ

□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック コレクターズ・エディション」の商品ページ

(C)CAPCOM

(C)2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Ghost of Tsushima is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO