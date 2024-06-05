PS Storeにて「Summer Game Fest」連動セールが開催！ 「スト6」や「FFXIV」などがラインナップ
開催期間：6月19日23時59分まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてセール「Summer Game Fest」を本日6月5日より開催している。期間は6月19日23時59分まで。
本セールは、6月8日に開催予定のイベント「Summer Game Fest」と連動して行なわれているもの。ラインナップは「ストリートファイター6」や「Ghost of Tsushima」、「バイオハザード RE:4」、「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」など、最新タイトルや話題作、追加コンテンツを含む1,390項目が対象となっている。
「Summer Game Fest」セール対象タイトル（一部）
ストリートファイター6
価格 通常版：7,990円→3,995円（50%オフ）
デラックスエディション：10,490円→5,245円（50%オフ）
アルティメットエディション：12,490円→6,245円（50%オフ）
□PS Store「ストリートファイター6 通常版」の商品ページ
□PS Store「ストリートファイター6 デラックスエディション」の商品ページ
□PS Store「ストリートファイター6 アルティメットエディション」の商品ページ
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT（PS5&PS4）
価格：8,690円→4,258円（51%オフ）
□PS Storeの商品ページ
BIOHAZARD RE:4
価格 通常版：4,990円→3,742円（25%オフ）
ゴールドエディション：5,990円→4,792円（20%オフ）
□PS Store「BIOHAZARD RE:4 通常版」の商品ページ
□PS Store「BIOHAZARD RE:4 ゴールドエディション」の商品ページ
ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック
価格 通常版：6,380円→2,552円（60%オフ）
コレクターズ・エディション：14,960円→5,984円（60%オフ）
□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」の商品ページ
□PS Store「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック コレクターズ・エディション」の商品ページ
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