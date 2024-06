南紀白浜マリオットホテルが、ブランド桃をたっぷりあしらって夏空に浮かぶ「わた雲」を表現したアートなパフェ「豊潤あら川の桃パフェ」を発売。

和歌山県紀の川市産の「あら川の桃」がたっぷり味わえる、初夏にぴったりのパフェが期間限定で楽しめます☆

南紀白浜マリオットホテル「豊潤あら川の桃パフェ」

期間:2024年6月1日(土)〜2024年7月18日(木)

時間:11:00〜23:00(L.O. 22:00)

料金:2,500円(税・サービス料込)

場所:1階ラウンジ

問い合わせ先:南紀白浜マリオットホテル(TEL 0739-43-2600)

※記載のメニュー内容および営業時間は変更になる場合があります

南紀白浜マリオットホテルが、和歌山県産のブランド桃「あら川の桃」を贅沢に使用した特製パフェ「豊潤あら川の桃パフェ」を発売します!

果樹が多く、上品な味わいが特徴の「あら川の桃」は、和歌山県紀の川市エリアで生産されているブランド桃。

2024年6月1日〜7月18日までの期間、ホテル1階のラウンジで発売するパフェはフレッシュ桃を主役にさまざまなアレンジやスイーツと組み合わせ、桃の味わいはもちろん見た目と食感も楽しめます。

トップはフレッシュの和歌山県産あら川の桃と濃密な甘さのバニラアイスを、ザクザク食感が特徴的なライスペーパーで包み込み、夏空に浮かぶ「わた雲」を表現。

見た目も可愛らしく、アートなパフェに仕上げています☆

グラスの中には可愛らしい桃のマカロンに、和歌山県上富田町産の甘酸っぱいヤマモモのコンポートやローズヒップゼリーなどを添え、色鮮やか!

ほどよい酸味があるフロマージュブランのアイスクリームや、コクのある甘さのあら川の桃を使用したパンナコッタ、優しい甘さのコンポートなどのさまざまな味わいを楽しめます。

ビーチリゾートの南紀白浜で、ティータイムのスイーツや夜パフェとして楽しめる、旬の「あら川の桃」の美味しさを詰め込んだパフェです☆

ブランド桃をたっぷりあしらい、トップはわた雲を表現を表現したアートなパフェ。

南紀白浜マリオットホテルの「豊潤あら川の桃パフェ」は、2024年6月1日〜2024年7月18日まで発売です!

