sion worksは、特許取得のPCスタンドを搭載したPCリュック「四次元かばん Hack」の先行予約販売を、Makuakeにて2024年6月2日(日)より開始しました。

sion works PCリュック「四次元かばん Hack」

商品名 :四次元かばん Hack

本体サイズ:約縦430mm×横300mm×厚み155mm

重量 :約1,495g(リュック+PCスタンド)

カラー :ブラック

プロジェクト名: 10秒で膝上デスク。移動中の快適なパソコン操作を実現する、仕事効率爆上げリュック

期間 : 2024年6月2日(日)7:00〜7月21日(日)18:00

URL :

https://www.makuake.com/project/yojigen_kaban/

sion worksは、特許取得のPCスタンドを搭載したPCリュック「四次元かばん Hack」の先行予約販売を、Makuakeにて2024年6月2日(日)より開始!

■開発背景

時間と空間を「Hack」して仕事効率を爆上げしたい!そんな想いから、PC作業に最適化されたリュックを作りました。

デスクのない屋外や、移動の車中、イベント会場など、場所を選ばず仕事が再開できれば、スキマ時間を生産的な時間へ変えることができます。

構想から約3年、東京都のものづくりベンチャーを対象としたコンテスト「Tokyo ものづくり Movement 2023」に採択され、開発支援を受けて実現したのが「四次元かばん Hack」です。

■特徴

*椅子1つあれば、どこでも10秒で仕事再開。

移動のスキマ時間をフル活用して、仕事効率を爆上げ!Hackは背面にPC収納部分を備えており、背面をサッと開けることで瞬時にPC作業を開始できます。

安定したPC作業をサポートします

*まるで膝上のデスク。

かばんの上のPC作業は不安定でタイピングも窮屈になりがち。

Hackは国内特許取得済み(国際特許出願中)のスライド式PCスタンドを内蔵し、安定したPCタイピングを支援します。

特許取得のPCスタンド

*Hackはビジネスリュックとしても秀逸。

用途に合わせて仕切りをつければ2階建て構造になり効率よく物を収容できる他、横から取り出せるサイドアクセス構造によって、上からだけでなく、PC作業中に横からも物を取り出すことができます。

PC操作中も物が取り出せるサイドアクセス構造

■「四次元かばん」とは

世界で一番便利な鞄(=袋状の道具入れ)は何かと想像したら、あの猫型ロボットが道具を一瞬で取り出す「アレ」が思い浮かびました。

■「鞄にUXを」

昭和から令和へモノの進化は著しく、黒電話はスマホになり、オート三輪は電気自動車に進化しました。

鞄はというと…70年前からある「ダレスバッグ」は未だ現役です。

この鞄の緩やかすぎる進化はなぜかと考えた時、鞄用パーツに選択肢が少ないことが原因だと気づきました。

だったらパーツを新たに創り出せば、これまでにない鞄が創れるかも?そんな想いから、本製品も生み出されています。

■リターンについて(税込)

18,720円:【超早割】25%引き、四次元かばん Hack 1個

19,970円:【早割】20%引き、四次元かばん Hack 1個

37,450円:【2個セット割】25%引き、四次元かばん Hack 2個 他

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特許取得PCスタンド内蔵!sion works「四次元かばん Hack」 appeared first on Dtimes.