バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に『アナと雪の女王』のドレスをモチーフにしたアクセサリースタンド『Capsuleトルソー ディズニー〜アナと雪の女王〜』が登場!

アクセサリーを飾るスタンドや、コレクションにぴったりです。

バンダイ ガシャポン『Capsuleトルソー ディズニー〜アナと雪の女王〜』

発売日:2024年7⽉発売予定

価格:1回500円・税10%込

種類:全4種類

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

『アナと雪の女王』に登場するアナとエルサのドレスをモチーフにした全高約90mmのアクセサリースタンドです。

フィギュアシリーズとして飾るのはもちろん、アクセサリーを飾るスタンドとして楽しめます。

ラインナップは、「アナ」、「エルサ」、「アナ(パステルカラー)」、「エルサ(パステルカラー)」の全4種。

戴冠式の名シーンが蘇るようなデザインです。

アナとエルサのドレスがモチーフ!

バンダイ ガシャポン『Capsuleトルソー ディズニー〜アナと雪の女王〜』は、2024年7月発売予定です。

©Disney

