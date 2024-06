日本初女子学生限定オーディション！伝説の女子学生2024

伝説の学生発掘委員会は、日本で初となる女子学生限定のオーディションイベント「伝説の女子学生2024」が開催されます。

伝説の学生発掘委員会は、日本で初となる女子学生限定のオーディションイベント「伝説の女子学生2024」を開催!

2024年6月1日よりエントリー受付を開始。

■伝説の女子学生オーディションとは?

国内最大級のオーディションイベント「スタースカウト総選挙(スタ選)」全面協力の元、女子 小・中・高校生に特化したオーディションとなります。

また、オーディションファイナリストには専属エージェントが付き、芸能活動することを基軸に考えた上京や進学のアドバイスや、その人の希望や特性に合わせた事務所選びのサポートなど、将来を見据えて全面的にバックアップします。

■30社以上の大手事務所が参加

これだけ多くの大手事務所の関係者に一度に見てもらえるのはスタ選の全面協力があるからこそ。

日本最大級のオーディションイベントスタ選と『伝説の女子学生』がタッグを組んだオーディションです。

■応募条件

2024年12月31日時点で小学1年生〜高校3年までの女子学生。

■オーディションの流れ

(1)公式LINEのエントリーフォームから応募

(2)一次審査(書類審査)

(3)二次審査(リモート面談)

(4)三次審査(分岐審査)

(5)ファイナリスト確定

(6)最終審査(ランウェイステージ)

【ファイナリスト特典】

(1)当日、開場までの往復交通費全額支給

(2)当日、会場にて宣材写真の撮影とデータプレゼント

(3)リモートで行うウォーキングレッスンへの参加権

■グランプリ特典

(1)プロダクションとの面談交渉権

(2)最寄りスタジオで1年間の無償レッスン受講

(3)数々の有名人を輩出した実績ある短編映画への出演

(4)挙式場&チャペルにてドレス撮影

■過去のスタ選ファイナリスト

写真上から、千原祐来、山本初華、花崎暖

小学生イメージモデル 千原祐来 2

中学生イメージモデル 山本初華 2

高校生イメージモデル 花崎暖 2

