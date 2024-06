イーロン・マスク氏が、テスラのために確保された1万2000個のGPUをxAIに出荷するよう指示していたことがわかりました。投資家向けの説明と異なるとしてマスク氏は非難されています。Elon Musk told Nvidia to ship AI chips reserved for Tesla to X, xAIhttps://www.cnbc.com/2024/06/04/elon-musk-told-nvidia-to-ship-ai-chips-reserved-for-tesla-to-x-xai.html

Tesla had no place to send the Nvidia chips to turn them on, so they would have just sat in a warehouse.



The south extension of Giga Texas is almost complete. This will house 50k H100s for FSD training.— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2024

Training compute for Tesla is relatively small compared to inference compute, as the latter scales linearly with size of fleet.



Perhaps the best way to think about it is in terms of power consumption.



When the Tesla fleet reaches 100M vehicles, peak power consumption of AI…— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2024

海外メディアのCNBCが確認した内部文書によると、マスク氏は自身が保有するAI企業のxAIに優先してチップを配備するようNVIDIAに要求し、テスラ向けに確保されていた高性能チップ「H100」のうち1万2000個をxAIへ回したとのこと。マスク氏は2024年4月に行われたテスラの第1四半期決算説明会で、「2024年末までに、H100の数を3万5000個から8万5000個に増やす」と述べ、後にXへの投稿で「2024年、テスラはトレーニングと推論AIに合わせて100億ドル(約1兆5500億円)を費やす」と書いて投資家の期待をあおっていたため、今回のニュースが報じられたことで、投資家の中には「裏切られた」と感じるものもいたとのこと。CNBCは、テスラ株は報道直後に1%下落したと報じています。この報道に対し、マスク氏は「テスラにチップを保管する場所がなかっただけです。テキサス州のギガファクトリーは拡張工事がほぼ完成していて、ここにテスラ用のH100を収容します」と述べました。テスラは自動運転やその他のシステム構築に、xAIはチャットAIの「Grok」の構築等に、高性能なGPUを必要としています。マスク氏によると、テスラの100億ドル支出のおよそ半分はテスラ設計のAI推論コンピューターとセンサー、スーパーコンピューターの「Dojo」に充てられ、NVIDIAへ費やされる額は30億ドル(約4700億円)から40億ドル(約6200億円)になるとのことです。またNVIDIAに頼らず自社でコンピューティングを行う可能性について、マスク氏は「長い道のりですが、成功する可能性はあると思います」と述べています。