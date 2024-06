日本企業向けの特別プランも！グローバル・デイリー「POWDER ROOM」

グローバル・デイリーは、韓国最大級の美容コミュニティーサービス「POWDER ROOM」の取り扱いを日本で先行して開始。

グローバル・デイリーは、韓国最大級の美容コミュニティーサービス「POWDER ROOM」の取り扱いを日本で先行して開始!

韓国最大のポータルサイト NAVERの美容専門 コミュニティランキング1位を記録しています。

今回、グローバル・デイリーにて「POWDER ROOM」の日本企業向けの特別プランの取り扱いが開始されました。

what’s「POWDER ROOM」?



韓国初の美容コミュニティーから出発し、現在は美容に関心が高い約363万人の韓国コスメオタクと韓国現地の5,400社の美容ブランドと共に協力している韓国美容特化型プラットフォームです。

美容のトレンドや新作コスメの情報をいち早くキャッチできます。

また、アプリをダウンロードし、体験団として登録。

体験してみたいコスメがあれば募集要項を確認後に抽選に応募し、当選すると気になるコスメがプレゼントされ口コミを条件に試すことができます。

韓国コスメはリーズナブルでありながら高品質。

パッケージがカラフルで可愛いものが多いのが特徴的で、日本でも大人気です。

韓国コスメブランドが新作コスメの販売促進や口コミの確認などの目的で必ず1度は、POWDER ROOMに訪れるほど、登竜門的な存在です。



「POWDER ROOM」とグローバル・デイリーの関係値



グローバル・デイリーは、コロナ後のインバウンド復活を牽引した韓国市場を開拓進めるべく、2019年以来で約5年振りに韓国現地に出張へ。

2019年の訪韓時にもお付き合いがあった、POWDER ROOMへ再訪問。

NAVER CAFEやInstagramなど現在6チャンネル、370万会員と購読者を保有した超大型ビューティーメディアのPOWDER ROOM側も日本進出を進めているとの意向が合致し、より一層の協力体制を強化する運びとなりました。

2024年5月に日本で開催された、K-POPショーに韓国型ライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したイベント、ケーコンジャパン2024(KCONJAPAN 2024)に、POWDER ROOMが初参加すると同時に、日本国内向けのAPP(アプリ)をローンチ。

「KCONJAPAN2024」参加を皮切りに、POWDER ROOMの日本での認知度も高まることが予想されます。

画像はすべてPOWDER ROOM提供

訪日数No1の韓国向けへの訴求であると同時に、K-Beautyが日本のZ世代を魅了している背景もあり、日本国内での影響の可能性も秘めている、今回取り扱いを開始する特別プランです。

