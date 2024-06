世界初の田んぼサイトが岐阜の里山に誕生！体験型リトリート施設「HOLY FUNGUS：ホーリーファンガス」

ネオナチュラルは、岐阜県郡上市にて2024年5月25日にオープンした体験型リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」に、世界初の田んぼに囲まれた形状のキャンプサイトを2024年6月1日より提供開始しました。

体験型リトリート施設「HOLY FUNGUS:ホーリーファンガス」

所在地:〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079

施設 :オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、

田んぼキャンプサイト×2、ペットOKグループキャンプサイト×1、

渓流サイト×1、ショップ、貸切スパ&サウナ×2棟、ピザ釜&デッキ他

本施設は有機栽培の田んぼと用水路を利用したビオトープに隣接するサイト。

美しい里山の自然を体感しながら、さらに施設が提供するスパ&サウナやネイチャーヨガ、オーガニックスキンケア、農作業体験、里山散策などで心身を整える体験を提供します。

■オーガニック農場で、素肌も心身も根幹からすこやかに

昨今のキャンプブームが落ち着いた今、一時的なブームに終わらない、本質的・長期的に心身をすこやかに保つ自然体験施設が必要だとネオナチュラルは考えています。

そこで、10年以上前から、スキンケアの原料を有機栽培してきた岐阜県郡上市母袋(もたい)にある自社有機農場に、サウナなどのリトリート付き宿泊施設「ホーリーファンガス」オープン。

有機農場ならではの自然アクティビティを楽しみながら、お肌も心身もリフレッシュしていただける<善玉菌×自然体験>という新しい宿泊施設となっています。

農場には肌をすこやかに保つ善玉菌が多くすむことが研究で分かっている

自然体験と宿泊がセットになったプランも好評

田んぼサイト

○広さ 10m×10m(2面以上を有機栽培の田んぼに囲まれています)

○数量 2サイト

・隣接した田んぼ内の泥んこ遊びスペース利用可

・一晩中カエルの心地よい合唱や虫の声の中で過ごせます

・1時間貸切のスパ&サウナ

・オーガニックスキンケア使い放題

・薪10本(薪割りセットあり)無料

■本施設の特徴

1.美容健康に不可欠な善玉菌が多い場所

肌の上には、肌のコンディションを整えるために様々な菌が生息しています。

この中で、美肌を保つための菌が有機農場や豊かな自然に多いことが研究により判明しています。

ホーリーファンガスは、美しい水と緑が豊富な里山に立地しており、美肌作りに適した環境となっています。

2.生活習慣を見直すというスキンケア

優れたスキンケア製品をいくら使っても、美肌の元となる身体の健康が整わなければ美肌を手に入れることは出来ません。

本施設では、様々な自然アクティビティを体験することでストレスを発散するとともに、生活習慣も見直す切っ掛けになることを目指しています。

3.パワーあふれる優れた立地

リトリート施設がある母袋(もたい)地区は、古来よりさまざまな力が合流する場所とされ、白山信仰が盛んな時代には宿場町として栄えました。

キャンプ場は清らかな水が流れる渓流をはさんで地元氏神である白山神社があり、農場内に入るだけで冷涼で神聖な空気が頬をなで、こころが整っていくのを感じられます。

母袋地区は白山信仰が盛んで、神聖な雰囲気に包まれている

\田んぼサイトオープン記念特別価格でご宿泊/

世界初の田んぼサイトのオープンを記念して、特別価格で宿泊体験を提供します。

・期間 2024年6月1日〜7月30日

・料金 利用料金の50%OFF

・HOLY FUNGUSオリジナルタオルお一人に1枚プレゼント

・1組1回限定での提供です。

ピザ窯も貸し出し可能

フィンランド式サウナとスパが、宿泊についてくる

■アクティビティ:有機ハーブ収穫体験、里山散策、ネイチャーヨガ、化粧水作り、四季を通して里山ならではの自然体験は100通り以上

ホーリーファンガスイラストマップ

