お風呂とサウナのエンタメ施設！楽久屋「野天風呂 湯の郷」

楽久屋は、2024年6月15日(土)にリニューアルオープンします。

楽久屋「野天風呂 湯の郷」

リニューアルオープン日: 2024年6月15日(土)

営業時間 : 9:00〜24:30(最終受付24:00)

休館日 : 3月・6月・9月12月の第2火曜日(予定)

所在地 : 千葉県野田市山崎貝塚町5-2

TEL : 04-7121-4126

[入館料]

大人 :平日780円 休日400円

小人 :平日880円 休日400円

回数券:7,000円(10枚綴り)

※6月15日より上記料金に改定 ※小人は中学生未満

※年齢問わずオムツが取れていない方は利用不可

[施設内容]

露天風呂:岩風呂、壺湯、打たせ湯、あつ湯

屋内風呂:高濃度炭酸泉、アトラクション風呂、腰掛け湯、備長炭水風呂

サウナ :ダブルパンカーズサウナ、サウナ禅(男)、Beppinスチームサウナ(女)

館内施設:ほぐし処 和路、アカスリエステ美肌館、湯けむりレストランPALM

休憩所 :あり

その他 :マッサージチェア、ゲームコーナー、漫画コーナー、喫煙所

[アクセス]東部アーバンパークライン梅郷駅よりバス7分、徒歩15分

[駐車場]250台平面駐車場(無料)

また、2024年8月頃を目処に大阪府大阪市平野区に仮称「COCOFURO おおみね湯」のオープンも予定しています。

1年を通して季節が感じられる多彩な野天風呂や地域最大級の高濃度炭酸泉をはじめ、息苦しさを緩和したオートロウリュありのダブルパンカーズサウナや男性限定のケロ材を使用したサウナ禅、女性限定の泥パックや漢方蒸しが自慢のBeppinスチームサウナなど多種多様なエンターテインメントに特化した日帰り温浴施設です。

■2FゆったりRounge

2FゆったりRoungeメインスペースイメージ

それぞれのくつろぎスタイルに合わせて利用できるよう様々なタイプの休憩エリアを新設。

漫画を読んだり友人と会話しながらのんびりとリラックスできるソファースペース、ちょっとした作業をするのにあると嬉しいコワーキングスペースを2Fゆったりラウンジに入ってすぐのメインスペースに設置。

2FゆったりRoungeメインスペースイメージ

総冊数約3,000冊の漫画が並んだ本棚と適度な明るさの照明配置で癒しの空間を演出。

2Fゆったりラウンジ右手にはリクライニング&フラットスペースの部屋とマッサージルームを設置。

マッサージルームには最新機種を2台設置し、プロの整体師の技を再現した極上の体験ができます。

2FゆったりRoungeリクライニング&フラットスペース

男女兼用のスペースをはじめ、女性専用エリアも新たに設置。

くつろぎに欠かせないプライベート空間を実現しました。

フラットスペースではクッションにもたれ漫画を読んだり簡単なストレッチなど休憩所にあったら嬉しいスペースを実現。

■1F Rounge

1F Rounge

1Fお食事処の一角をRoungeエリアとして改装しました。

友人やご家族との待ち合わせや少し休憩したという場面で活用できる空間となっています。

すぐ隣のお土産売り場では日本の名産品やお風呂やサウナ雑貨など多種多様なラインナップで眺めるだけでも楽しい空間となっています。

■男性オーバーヘッドシャワー

男性露天エリアに位置するサウナ禅の前にオーバーヘッドシャワーを設置。

サウナから出てすぐに冷水シャワーを浴びてそのままチェアーに座りサウナを楽しむ流れを完全サポート。

■店舗ロゴリニューアル

野天風呂 湯の郷 新ロゴ

和のイメージを残しつつ柔らかで明るくイメージチェンジしました。

ロゴの右上には特徴的な野天風呂のやぐらをイメージしたデザインを配置。

覚えやすく印象的なデザインに生まれ変わりました。

■「野天風呂 湯の郷」の魅力

1.趣ある風情

和のイメージを意識し、入口からまるでどこかの温泉地に来たかのような空間となっています。

打たせ湯のある岩風呂や壺湯のほか、ジェットバスや高濃度炭酸泉、バラエティ豊かな入浴剤を使用したあつ湯や備長炭水風呂など多種多様なお風呂があります。

更に、土日祝日には「あつ湯」にて自社オリジナル配合の薬湯を実施しています。

野天風呂

2.お風呂を含む全館にナノ水を使用

保湿性や浸透性、保温性に優れた究極の水「ナノ水」を使用しており、湯冷めしにくくお肌はしっとりサラサラ。

その効果を是非体感してください。

◆ナノ水とは

1mの10億分の1という単位の超微細技術でお湯に分子振動を与えることにより、今まで以上に保湿作用・浸透作用に優れ、化粧水のようにしっとりとした柔らかなお湯を楽しめます。

全館ナノ水使用

3.多彩なサウナ

◆ダブルパンカーズサウナ

ミュージックビデオの流れる新感覚のサウナ。

多角的熱風天国を味わえるオートロウリュが20分おきに行われ、日没には大きな窓から篝火が見え、魅せるサウナを体験できます。

ダブルパンカーズサウナ

日没後に灯る篝火

◆男性サウナ禅

男性露天に位置するサウナ。

高級木材のケロを使用した贅沢設計となっており、セルフロウリュができるサウナです。

◆女性Beppinスチームサウナ

女性露天に位置するサウナ。

サウナが苦手な方でも気持ちよく入れる温度設定になっています。

漢方蒸しや泥パック、塩パックを常備しているので塩サウナとしても利用できます。

4.こだわり料理 湯けむりレストランPALM

ゆっくりくつろげるお座敷、ご家族や複数人でも気軽に立ち寄れるテーブル席があります。

名物のわらじかつコロッケは驚きのビッグサイズ。

他にもスンドゥブなどの韓国料理をはじめ、定食や丼、一品料理など美味しいお食事を食べることができる食事処となっています。

お食事処レストランPALM

5.眺めるだけで楽しめるお土産売り場

日本各地の名産品やあまり見かけないような珍しいお菓子など多種多様な品揃えになっています。

他にもお風呂やサウナ雑貨も豊富で見て回るだけでも楽しめるお土産売り場となっており、お気に入りのアイテムが見つかるかもしれません。

また、お土産売り場の近くには定期的に景品が変わるサウナガチャを設置しており、中にはガチャガチャ限定グッズもあります。

お土産コーナー

