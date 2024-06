【なんでも値付け! プライサー】6月4日 発売価格:110円

ポニーは「なんでも値付け! プライサー」を6月4日にseriaで発売した。価格は110円。

本製品はスーパーマーケットで見かけるような値札をおもちゃ化したもの。セットされている台紙を切り取り、取り付けることで値札として遊べる。台紙はオリジナルで作ったものも使用できる。

