ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月30日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『TVアニメ「SPY×FAMILY」 プレミアムお片付けバッグVol.2』を紹介します!

セガプライズ TVアニメ「SPY×FAMILY」 プレミアムお片付けバッグVol.2

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約35×35×48cm

種類:全2種(フォージャー家、総柄)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、TVアニメ『SPY×FAMILY』グッズ。

2024年5月のラインナップとして、様々な物を収納することが出来る、人気の大容量バッグ第2弾が登場します!

デザインは「ロイド・フォージャー」「アーニャ・フォージャー」「ヨル・フォージャー」を大きく描いた「フォージャー家」と、「フォージャー家」やそれぞれのキャラクターに所縁のある小物を落とし込んだ「総柄」の2種類。

おもちゃや洋服などがたっぷり入る、お部屋の片づけができるかわいらしくて便利なグッズです。

TVアニメ『SPY×FAMILY』の「フォージャー家」デザインがポイントの大容量お片付けバッグ第2弾。

セガプライズの『TVアニメ「SPY×FAMILY」 プレミアムお片付けバッグVol.2』は、2024年5月30日から、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です。

