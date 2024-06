セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「デイジーダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「デイジーダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチューム

投入時期:2024年5月30日より順次

サイズ:全長約21×16×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ドナルドダック」90周年をお祝いして「デイジーダック」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

「ドナルドダック」とお揃いの、シックなブレザージャケットを上品に着こなしています!

首元にあしらわれた、細めの赤いリボンがおしゃれのポイント。

リボンと靴もブレザーとカラーを合せています。

左手にはブルーのブレスレット、目元は大人っぽいアイシャドウでおめかしした「デイジーダック」

「デイジーダック」の魅力が光る、90周年の記念イヤーにふさわしいぬいぐるみです☆

ブレザージャケットがおしゃれな「デイジーダック」のぬいぐるみ。

セガプライズの「デイジーダック」 Lぬいぐるみ ブレザーコスチュームは、2024年5月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

