今回は、チュール使いが華やかで素敵な、『アナと雪の女王』の「エルサ」をイメージした「ケープジレ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『アナと雪の女王』ケープジレ「エルサ」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:100〜110、120〜130

前:スナップボタン留め

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ポンチョとジレがドッキングした、『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」をイメージしたケープジレ。

胸元にはスナップボタンが付いているので脱着もスムーズにできます。

© Disney

ポンチョ部分にはチュールが重ねられ、華やかな雰囲気を演出。

ギャザーの入った襟元もおしゃれなポイントです。

© Disney

雪の結晶などのプリントも「エルサ」らしくてかわいい☆

身生地には綿100%カットソー素材が使用されています。

いつもの服の上から、サッと羽織るだけで「エルサ」の気分になれるファッションアイテム。

チュール使いが華やかで素敵な「ケープジレ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

