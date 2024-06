5月26日、長年日本の音楽シーンを牽引するロックミュージシャン・佐野元春のバンド「佐野元春 & THE COYOTE BAND(ザ・コヨーテバンド)」が、神奈川・横浜赤レンガ倉庫で開催された『GREENROOM FESTIVAL'24(グリーンルーム フェスティバル)』の2日目に出演し、ステージを熱狂させた。今年で19回目を迎える『グリーンルーム フェスティバル』は、サーフカルチャーを起源に持ち、「Save The Beach, Save The Ocean」というコンセプトを掲げ、音楽やアートを通して海とビーチのライフスタイルや文化を広めるとともに、全国で急速に減少するビーチ環境の保存を呼びかけている。佐野は「僕らは今日、ここに来ることを、とても楽しみにしていました」と前置きし、「グリーンルームフェスティバル、凄くイイフェスだと思います。このフェスに出るのは2回目ですけれど、コヨーテバンドとして出るのは初めてです」と喜びを語った。ステージ横からは、観光船やクルーズ船が停泊する岸壁が広がり、佐野は「横浜イイですねー」と続け、「僕がデビューしたのは横浜です。思い出深いです」と懐かしさをにじませ、自身のデビュー曲である『アンジェリーナ』が披露されると観客も一緒に歌い、会場は一気に最高潮に達した。来年3月にデビュー45周年を迎える佐野は、「デビュー45周年に向かっています。また、応援よろしくお願いいたします」とファンに感謝を伝えた。また、6月5日(水)には、1985年に発表した自身の楽曲を佐野元春 & ザ・コヨーテバンドによって新録された新曲「Youngbloods(New Recording 2024)」がデジタル配信される。そして、2024年初夏にはZepp Tourも予定されており、アニバーサリーイヤーに向けて走り続ける。今回の『グリーンルーム フェスティバル』は、2日間で総勢38組のアーティストが出演。延べ12万5000人もの来場者を記録し、過去最大の盛り上がりを見せた。・5月25日(土)JUNGLE/Mac Ayres/KREVA/PUNPEE/AI/Awich/SUPER BEAVER/The BONEZ/MONGOL800/androp/STUTS/SIRUP/TENDRE/JP THE WAVY/WurtS/離婚伝説/ALOHA GOT SOUL (Roger Bong・Oliver Seguin・Max High)・5月26日(日)TONES AND I/Tom Grennan/SG Lewis/Jessie Reyez/平井 大/ORANGE RANGE/RIP SLYME/Def Tech/Nulbarich/Kroi/SPECIAL OTHERS/佐野元春 & THE COYOTE BAND/羊文学/Hedigan’s/Lucky Kilimanjaro/MURO/grooveman Spot/Mitsu the Beats■関連リンク 『GREENROOM FESTIVAL'24』 …公式WEBサイト