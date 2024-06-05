48歳・内田有紀、29年ぶり始球式登場で神宮が沸いた！華麗なフォームを披露
俳優の内田有紀が5月29日、「東京ヤクルトスワローズ VS 千葉ロッテマリーンズ」『Yakult（ヤクルト）1000 ナイター』の始球式に登場した。
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