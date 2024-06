様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、『塔の上のラプンツェル』の劇中に登場する、「ラプンツェル」と「ユージーン(フリン・ライダー)」がゴンドラに乗ったロマンティックなワンシーンがデザインされたネックレスが登場!

夜空に登っていくランタンもカラーストーンで表現されています。

ケイウノ ディズニー『塔の上のラプンツェル』Lights of hope -Tangled-

価格:1,210,000円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ダイヤモンド:計0.868ct(計73P)

ダイヤモンド(イエロートリート、パープルトリート):0.007ct×各2P(計4p)

サファイア(イエロー):ラウンドカット ×4P、バゲットカット ×6P

サファイア(オレンジ):ラウンドカット ×5P、バゲットカット ×3P

シトリン:バゲットカット ×2P

アメトリン:タテ約9mm ヨコ約7mm(オーバルファセットカット)×1P

ネックレスチェーン:K18イエローゴールド、全長50cm(小豆 幅約1.1mm、アジャスター環付き)

タテ(バチカン、石を含む):約55.0mm ヨコ:約39.4mm 厚み(モチーフ部分):約4.0mm

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している『塔の上のラプンツェル』デザインのネックレス。

コンセプトは“「ラプンツェル」と「ユージーン」の心が通い合う、特別な瞬間――。輝く宝石がふたりの未来を明るく照らしてくれるよう。”

ネックレスには、ゴンドラに乗った「ラプンツェル」と「ユージーン(フリン・ライダー)」が心を通わせる作品の象徴のようなワンシーンをハイクオリティな技術で表現しています!

夜空に昇ってゆく無数のランタン。

カラーストーンの中でも彩り豊かで輝きの強いサファイアや、温かみのあるシトリンを用いて、印象的なシーンを再現し、ゴンドラに敷き詰められたメレダイヤモンドはまるで、水面に反射するきらめきを表しているよう☆

天然石ならではのグラデーションをもつアメトリンが、幻想的な雰囲気をいっそう際立てています。

ラッピングは、「Disney100」期間限定ラッピングで特別感もたっぷり◎

ロマンティックな名シーンをカラーストーンやダイヤモンドで表現したラグジュアリーなジュエリー。

「ケイウノ」から発売中の、『塔の上のラプンツェル』Lights of hope -Tangled-のネックレスの紹介でした☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴンドラの名シーンを表現!ケイウノ ディズニー『塔の上のラプンツェル』Lights of hope -Tangled- appeared first on Dtimes.