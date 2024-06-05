¡Ö´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×2»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤¢¤¹¼ã¤¹äÏÓ¤È¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ç¡È27µå¾ìÀ©ÇÆÃÆ¡É¤Ê¤ë¤«
ÂçÃ«¤Ï¤¢¤¹¹äÂ®µå±¦ÏÓ¤È¤ÎÃíÌÜ¤ÎÂÐ·è¤ËÎ×¤à(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£PNC¥Ñ¡¼¥¯¤Ï½é¸«»²¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´30µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¸µÄÌÌõ¡¡¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Îü¥¿·¤¿¤Ê±³ü¥¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î¿¿µ¶¤Ï¡©
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡0-1¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÃæ·ø¤ØÈ´¤±¤ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç1¥¢¥¦¥È¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬»Íµå¤Ç¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÃæÈô¤ÇÂçÃ«¤Ï»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¤·¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤Èµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Îºá¾õ¤Çºá¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥ß¥º¥Ï¥é¡¦¥¤¥Ã¥Ú¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»öÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ëËÜÆü¤ÎÅúÊÛ¤È¡¢Ï¢Ë®¤ª¤è¤ÓMLBÁÐÊý¤ÎÁÜºº¤Î·ëÏÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î·ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÌäÂê¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀÆü5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀèÈ¯¤¬23Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÃíÌÜ³ô¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦8¥¥í¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂ®101.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164¥¥í¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡22ºÐ¤Î¼ã¤¹äÏÓ¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¡¢27µå¾ìÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë15¹æ¥¢¡¼¥Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë´°Á´½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂçÃ«¡£ÆÀ°Õ¤Î6·î¤Ç¡ÈÂçÇúÈ¯¡É¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]