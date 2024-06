UHD BD「アメリカン・スナイパー」

2024年8月7日発売 1000837859 7,480円

(c) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

公開10周年を記念し、クリント・イーストウッド監督×ブラッドリー・クーパー主演の映画「アメリカン・スナイパー」が、初の4K Ultra HD Blu-rayとして8月7日より発売される。2枚組で、価格は7,480円。発売はワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント、販売はNBCユニバーサル・エンターテイメント。

米軍史上最強と謳われた伝説のスナイパー、クリス・カイルの自伝を原作に、「許されざる者」「ミリオンダラー・ベイビー」でアカデミー賞作品賞、監督賞を2度受賞した名匠クリント・イーストウッド監督が映画化した2014年作品。第87回アカデミー賞では、音響編集賞を受賞し、作品賞・主演男優賞など計5部門にノミネートされた。

(c) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

主演は、「アリー/スター誕生」「アメリカン・ハッスルに出演し、5度のアカデミー賞ノミネート経歴を持つブラッドリー・クーパー。米軍史上最多160人を射殺し、一方でひとりの優しい父親でありたいと願う主人公の光と影を生々しく描かれると共に、戦争の狂気に取り憑かれた主人公の感情を繊細かつリアルに演じている。

収録音声は英語Dolby Atmos、日本語Dolby Digital 5.1ch。

(c) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

映像特典として、映画「クライマッチョ」公開時に劇場で上映されたイーストウッドの長年の功績を辿るドキュメンタリー作品「クリント・イーストウッド:シネマティック・レガシー」より、本作の舞台裏をとらえた特別映像「シネマティック・レガシー The Heart of a Hero」を初収録。

その他にも、「クリス・カイル 伝説の狙撃手」「米海軍特殊部隊 ネイビー・シールズ」「戦争の代償」など、合計約160分の映像を収めている。