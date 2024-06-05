ÈÓÄÍ»ö·ï¤ÎºÆ¿³³«»ÏÇ§¤á¤º¡¡¸µ»à·º¼ü¤ÎÂè2¼¡ÀÁµá¡¡Ê¡²¬ÃÏºÛ·èÄê
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç1992Ç¯¤Ë¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤ÇÎ¬¼èÍ¶²ý¤ä»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¡Ê¤¯¤Þ¤ß¤Á¤È¤·¡Ë¸µ»à·º¼ü¡Ê¼¹¹Ô»þ70ºÐ¡Ë¤ÎÂè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¡ÊÎëÅè¿¸°ìºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï5Æü¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡ÊºÆ¿³¡Ë¤òÇ§¤á¤Ê¤¤·èÄê¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍ»ö·ïÂè£²¼¡ºÆ¿³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?¡¡ÌÜ·â¼Ô¤Î¿·¾Ú¸À¡¢¤É¤¦É¾²Á
¡¡»à·º¼¹¹Ô¸å¤ËºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤¬½Ð¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ10Æü¤Þ¤Ç¤ËÂ¨»þ¹³¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿µ×´Ö¸µ»à·º¼ü¤Ï94Ç¯¤ÎÂáÊá»þ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£06Ç¯9·î¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç¾å¹ð¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¤Î½àÈ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿08Ç¯10·î¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£09Ç¯10·î¤ËºÊ¤¬1²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏºÛ¤¬ºÆ¿³¤òÇ§¤á¤º¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤ÈºÇ¹âºÛ¤â»Ù»ý¤·¤¿¡£ºÊ¤¬21Ç¯7·î¤Ë2²óÌÜ¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¿³¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤ÇÈï³²½÷»ù2¿Í¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÌÜ·â¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤¿Åö»þ20Âå¤Î½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢½÷À¤¬¡Ö¸«¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤âÁÜººÅö¶É¤Ë¡Ø¤½¤ÎÆü¤Ë¸«¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¶¡½ÒÏ¿¼è½ñ¤ò¿·¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¡£½÷À¤ÎÅö»þ¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò´ð¤ËÏ¢¤ìµî¤ê¸½¾ì¤È»þ´Ö¤òÇ§Äê¤·¤¿³ÎÄêÈ½·è¤Ï¡Ö¸í¤ê¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈï³²½÷»ù¤ÎÌÜ·â¶¡½Ò¤Î½Å¤ß¤òÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Øµ²±°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®ÍÑÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢ÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÎÄêÈ½·è¤Ï¡¢¸µ»à·º¼ü¤È»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¼¨¤¹Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê£¿ô¤Î¾õ¶·¾Úµò¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¡£Åö»þ20Âå¤Î½÷À¤ÎºÇ¸å¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤ò´ð¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡Ö»ö·ïÅöÆü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾¡Á50Ê¬¤´¤í¡×¤Ë¡ÖÈÓÄÍ»Ô¤Î»°º¹Ï©ÉÕ¶á¡×¤ÇÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¤ÈÇ§Äê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¸µ»à·º¼ü¤Î¼Ö¤ÈÆÃÄ§¤¬»÷¤¿º°¿§¤Î¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¡Ö»°º¹Ï©ÉÕ¶á¡×¤È¡¢°áÎà¤Ê¤É°äÉÊ¤Î°ä´þ¸½¾ì¤ÎÎ¾Êý¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¢¸µ»à·º¼ü¤Î¼Ö¤Ë·ì¤äÇ¢¤Îº¯¤¬¤¢¤ê¡¢·ìº¯¤ÏÈï³²½÷»ù1¿Í¤È·ì±Õ·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡½¡½¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ§Äê¤·¡¢¸µ»à·º¼ü¤òÍºá¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¡Ú»ÖÂ¼°ìÌé¡Û
¡¡1992Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¸©´ÅÌÚ»Ô¡Ê¸½¡¦Ä«ÁÒ»Ô¡Ë¤Î»³Ãæ¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï94Ç¯9·î¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÄÌ³Ø¶è°èÆâ¤Ë½»¤àµ×´Ö»°ÀéÇ¯¡Ê¤¯¤Þ¤ß¤Á¤È¤·¡Ë¸µ»à·º¼ü¤òÂáÊá¡£°ì´Ó¤·¤ÆÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬2006Ç¯¤Ë³ÎÄê¤·¡¢08Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£³ÎÄêÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ»à·º¼ü¤Ï92Ç¯2·î20Æü¸áÁ°8»þÈ¾¡Á50Ê¬¤´¤í¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Î»°º¹Ï©ÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÅÐ¹»Ãæ¤Î½÷»ù2¿Í¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÏ¢¤ìµî¤ê¡¢Æ±9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡£Æ±11»þ¤´¤í¡¢´ÅÌÚ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë2¿Í¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¡£