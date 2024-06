ディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」は1934年公開『かしこいメンドリ』でスクリーンデビュー!

今年、2024年は90周年のアニバーサリーイヤーです。

東京ディズニーランドでは、2024年6月30日まで「ドナルドダック」が主役のイベント「ディズニーパルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」を開催中!

エンターテイメントプログラム「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」では、なんでもかんでもスーパースターの「ドナルドダック」をディズニーの仲間たちが褒めたたえ、お祭り騒ぎで盛り上がるにぎやかで愉快なパレードをお届け。

今回は、そんな「ディズニーパルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」の音楽を収録したデジタルアルバムをMezzoMikiが紹介していきます!

東京ディズニーランド デジタルアルバム『ドナルドのクワッキー・ダックシティ』

デジタル配信日:配信中

仕様:デジタルアルバム(2曲入り)

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

収録楽曲:

クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!ウィー・ラブ・ドナルド!(「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」より)

1934年6月9日公開『かしこいメンドリ』でスクリーンデビューした「ドナルドダック」

そんな「ドナルドダック」は2024年6月9日でスクリーンデビュー90周年を迎えます☆

デビュー以来、数多くのディズニー短編映画で主役をつとめた「ドナルドダック」

東京ディズニーランドで開催中のイベント「ディズニーパルパルーザ”ドナルドのクワッキー・ダックシティ”」でも主役をつとめています。

「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」は、東京ディズニーランドで新たにスタートした“仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる”スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第2弾イベント。

メインとなるパレード「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、「ドナルドダック」の理想の街“ダックシティ”のスーパースター「ドナルドダック」を称えようとディズニーの仲間たちが登場し、みんなで盛り上がります。

東京ディズニーランド デジタルアルバム「ドナルドのクワッキー・ダックシティ」には、「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」の音楽のフルバージョンと、その中の1曲「ウィー・ラブ・ドナルド!」のシングルバージョンを収録。

「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド!」は、書き下ろされた4つの新曲

ザ・ワン、ザ・オンリー・ドナルドダック!ウィー・ラブ・ドナルド!ドナルドダック・オン・パレードドナルドダック!

で構成された、スペシャルトラック。

「デイジーダック」や「ミッキーマウス」、そしてパーク初登場となる「ピート」たちが「ドナルドダック」を褒めたたえるセリフももちろん収録。

1つのトラックが30分以上あり、各フロートで流れるキャラクターのセリフまでしっかり聞くことができるのが嬉しいですね。

まるでパレードが目の前で行われているような雰囲気が楽しめます。

歌詞もチェックできるので、パレード前の予習にもおすすめです。

「ウィー・ラブ・ドナルド!」は、パレードを象徴する楽曲。

ポップで軽快なメロディは明るく元気な「ドナルドダック」にぴったりです。

6月9日のスクリーンデビューをぜひこのトラックを聴いて一緒にお祝いしてくださいね!

デジタルアルバム『ドナルドのクワッキー・ダックシティ』は各デジタル音楽配信サービスにて配信中です☆

(文:MezzoMiki)

© Disney

