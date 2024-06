【ロボ道 Voltron Defender of the Universe[ボルトロン] ボルトロン】発売日:2023年5月26日参考価格:38,500円セール価格:29,338円

Amazonは、threezeroから発売中の可動フィギュア「ロボ道 Voltron Defender of the Universe[ボルトロン] ボルトロン」を参考価格から24%オフの29,338円で販売している。

本商品は、日本では「百獣王ゴライオン」としても知られている、1980年代に米国にて放送されたTVアニメ「ボルトロン」に登場する機体・ボルトロンを再現したもの。ボルトロンならではのレトロな外観を保ちつつも、より広い可動域と合体機構を実現している。全高はボルトロン形態にて約27cm。ダイキャスト製金属パーツを採用しているほか、印象的なメタリックフィニッシュによってディテールを際立出せている。

また、「ロボ道 ボルトロン」は5体のライオンメカから成り、分離してのライオン形態と、合体してのボルトロン形態を再現できる。ライオンメカ5体の可動部位にはダイキャスト製金属パーツが部分的に用いられているため、5体合体後は全身合わせて124カ所の可動部位を有する。ボルトロン形態用の武器に加えて、各ライオンメカ専用の武器セットも付属する。

【付属品】

ボルトロン形態用の武器2種(ブレージングソード、ハンドル付きのスピニングレーザーブレード)、ブラックライオン用の武器2種(マウスブレード、ロータリーキャノン)、レッドライオン用の武器3種(マウスブレード、プラズマフラッシュキャノン、ラーヴァキャノン)、グリーンライオン用の武器3種(マウスブレード、レーザーキャノン、シューティングスター)、イエローライオン用の武器の武器3種(マウスブレード、デュアルショルダーブロックバスターターレット、ラジアルショットガンブラスター)、ブルーライオン用の武器の武器3種(マウスブレード、トリプルバレルモーターキャノン、ショルダーキャノン)

TM & (C) World Events Productions, LLC. Under license to Classic Media, LLC.