【「Star Wars ジェダイ:サバイバー」デラックス エディションPS5パッケージ版(Amazon特典付き)】発売日:2023年4月28日標準価格:12,000円セール価格:8,850円

Amazonは、Electronic Artsから発売中のアクションアドベンチャー「Star Wars ジェダイ:サバイバー」デラックス エディションのPS5パッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から26%オフの8,850円。

「STAR WARS ジェダイ:サバイバー」は、「スター・ウォーズ」シリーズの新作ゲームで、Respawn EntertainmentがLucasfilm Gamesと共同で開発する、3人称視点アクションアドベンチャー。「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー」の5年後が舞台となっており、今作でもカル・ケスティスが主人公となる。

本商品は、ゲーム本編とDLC装飾パック「銀河の英雄」・「新たな英雄」が同梱した「デラックス エディション」となっており、Amazon限定「オリジナル モバイルリングホルダー」も付属する。

【「Star Wars ジェダイ:サバイバー」 - 公式発表トレーラー】

【Amazon限定】オリジナル モバイルリングホルダー

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. (C) & TM 2023 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.