米国オハイオ州のソフトスポークンが、Survive Said The Prophet(通称サバプロ)のアメリカツアー<MAKE / BREAK YOURSELF America Tour>の東海岸3ヵ所にサポートアクトとして参加することが決定した。ソフトスポークンは、HYDEやASH DA HEROが所属するVAMPROSEが設立した海外アーティストの日本活動を支援するエージェントVamprose Management Agencyの契約第一弾アーティストとして今年5月に発表されたバンドだ。彼らは5月末から6月頭まで、自身初のJAPAN TOURを東名阪開催したばかり。愛知や滋賀での留学経験があり、名古屋でバンドを組んでいた日本語堪能なメンバーが在籍していることもあって名古屋公演には多くの知人も集まったという。

■Survive Said The Prophet<MAKE / BREAK YOURSELF America Tour>

▼ソフトスポークン参加公演

7月3日 New York, NY @ Le Poisson Rouge

7月5日 Toronto, ON @ Lee's Place

7月7日 Chicago, IL @ Reggie's

▼ソフトスポークン参加公演7月3日 New York, NY @ Le Poisson Rouge7月5日 Toronto, ON @ Lee's Place7月7日 Chicago, IL @ Reggie's

関連リンク

◆Softspoken オフィシャルサイト

◆Softspoken 海外オフィシャルサイト

◆Softspoken オフィシャルTwitter

◆Softspoken オフィシャルInstagram

◆Softspoken オフィシャルYouTubeチャンネル

◆VMA オフィシャルサイト

◆VMA オフィシャルTwitter

◆VMA オフィシャルInstagram

◆VMA オフィシャルONLINEストア

◆Softspoken オフィシャルサイト◆Softspoken 海外オフィシャルサイト◆Softspoken オフィシャルTwitter◆Softspoken オフィシャルInstagram◆Softspoken オフィシャルYouTubeチャンネル◆VMA オフィシャルサイト◆VMA オフィシャルTwitter◆VMA オフィシャルInstagram◆VMA オフィシャルONLINEストア

サバプロのアメリカツアー東海岸3ヵ所帯同は、サバプロ好きを公演しているソフトスポークンのメンバー側からのオファーによって実現したものだ。7月3日のニューヨーク公演、7月5日のトロント公演、7月7日のシカゴ公演の サポートを務める。