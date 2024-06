IT系フリーランスの交流を生み出す！イエスリフォーム　コワーキングスペース

イエスリフォームはIT系フリーランス専門のコワーキングスペースを開設しました。

このスペースでは、フリーWi-Fiや電源用コンセントを完備し23インチモニターも使用できます。

イエスリフォーム コワーキングスペース

サービスサイト:

https://www.co-work-up.com

イエスリフォームは、都営新宿線 馬喰横山駅から徒歩3分、都営浅草線 東日本橋駅から徒歩2分、JR総武線 馬喰町から徒歩5分という非常にアクセスの良好なロケーションに位置し、都内近郊の主要ビジネスエリアの移動にも便利なため、サテライトオフィス・テレワーク拠点としての利用に最適です。

オープンスペースや会議室、個人スペース、プロジェクターもありコワーキング利用、打合せ、商談、web会議など、さまざまなシチュエーションで利用できます。

オープンスペースは気分やシチュエーションによって場所を選ぶことができます。

来客対応や利用者同士の雑談もOK。

定期的な交流会も予定しており、ディスカッションの場となりビジネスの可能性が広がります。

●こんな方は是非●

・ITプロフェッショナルの人たちとつながるコミュニティとして

・情報を仕入れる場として

・フリーランサーのオフィスとして

・アポイントの合間の仕事場所として

・クリエイティブな発想を促す環境として

・企業のリモートワークスペースとして

・事業をスタートさせたい人のバーチャルオフィスとして

是非利用ください。

オープンスペース

<料金プラン(税抜)>

●オープンスペース:25,000円/月 (平日)9:00〜20:00

15,000円/月 (平日夜)18:00〜24:00

35,000円/月 (いつでも)

10,000円/月 (土日祝のみ)9:00〜20:00

※イベントスペースの予約が入っている時間帯は、利用いただけません

●プライベートオフィス:100,000円+管理費20,000円/月

9:00〜20:00

※契約時、要相談

●ドロップイン(一時利用):2,000円/日(平日)10:00〜16:00

●イベントスペース:20,000円/時間

※ドロップイン・月額会員様も利用可

(月額会員の方は1時間につき550円の特別割引が適応)

※1回につき3時間からの利用 ※完全予約制

※時間外の利用は早朝・夜間料金が加算されます

<サービス>

Wi-Fi/オフィス家具/複合機使用可

<設備>

Wi-Fi、電源、プロジェクター、会議室、防犯カメラ設置、デスク・チェア備え付き、キッチン、電気ケトル、電子レンジ、

〔設置準備中〕複合機、スキャナー

<お支払い方法>クレジットカードのみ

