日本最大のIT・ソフトウェア資産管理専門カンファレンス！SAMAC「ITAM World 2024」
一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、日本最大のIT資産管理・ソフトウェア資産管理の専門カンファレンス「ITAM World 2024」を2024年6月7日(金)に西新宿で開催します。
SAMAC「ITAM World 2024」
開催日時 ：2024年6月7日(金) 10:00〜17:00(受付開始 9:30)
開催場所 ：ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター
(東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5F)
参加費 ：無料
主催 ：一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)
後援 ：一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)
BSA｜ザ・ソフトウェア・アライアンス
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)
特定非営利活動法人itSMF Japan
一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会(JCSSA)
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
一般財団法人日本規格協会(JSA)
一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)
※アルファベット順
▼お申し込みはこちらから
https://itam-world-2024.eventcloudmix.com/
一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、日本最大のIT資産管理・ソフトウェア資産管理の専門カンファレンス「ITAM World 2024」を2024年6月7日(金)に西新宿で開催！
■イベントについて
ITAM Worldは日本最大のIT資産管理・ソフトウェア資産管理の専門カンファレンスです。
2024年のユーザー事例講演は株式会社不二越様で、なぜIT資産管理に取り組むのか？どのように課題を克服しようとしているのかなどに加え、事前の質問への回答もあります。
基調講演、特別講演、ユーザー事例講演の他、各種専門セミナーや展示会も開催されます。
IT資産管理・ソフトウェア資産管理に課題を感じている方におすすめです。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 日本最大のIT・ソフトウェア資産管理専門カンファレンス！SAMAC「ITAM World 2024」 appeared first on Dtimes.