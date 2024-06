一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、日本最大のIT資産管理・ソフトウェア資産管理の専門カンファレンス「ITAM World 2024」を2024年6月7日(金)に西新宿で開催します。

SAMAC「ITAM World 2024」

開催日時 :2024年6月7日(金) 10:00〜17:00(受付開始 9:30)

開催場所 :ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

(東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー5F)

参加費 :無料

主催 :一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

後援 :一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)

BSA|ザ・ソフトウェア・アライアンス

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

特定非営利活動法人itSMF Japan

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会(JCSSA)

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

一般財団法人日本規格協会(JSA)

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)

※アルファベット順

▼お申し込みはこちらから

https://itam-world-2024.eventcloudmix.com/

■イベントについて

ITAM Worldは日本最大のIT資産管理・ソフトウェア資産管理の専門カンファレンスです。

2024年のユーザー事例講演は株式会社不二越様で、なぜIT資産管理に取り組むのか?どのように課題を克服しようとしているのかなどに加え、事前の質問への回答もあります。

基調講演、特別講演、ユーザー事例講演の他、各種専門セミナーや展示会も開催されます。

IT資産管理・ソフトウェア資産管理に課題を感じている方におすすめです。

