クロワッサンラスク夏の新定番！CAFE OHZAN夏季限定“アイシングシリーズ”

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、夏季限定の新商品2種を2024年6月1日(土)から販売中です。

CAFE OHZAN夏季限定“アイシングシリーズ”

クロワッサンラスクとスティックラスクがセットになったサマーアソート

■夏季限定“アイシングシリーズ”について

サクサク食感のラスクをアイシングクリームでコーティングした、夏感あふれる焼き菓子です。

夏でも溶ける心配がなく、常温で保管やお持ち運びが可能。

これからの季節にぴったりのアイシングシリーズは、CAFE OHZANの夏の新定番。

暑い季節は、チョコレートシリーズ以上に人気があります。

そんなアイシングシリーズに、2024年6月1日(土)より2種の新商品が登場しました。

プチギフトにおすすめのスティックラスク3本入と、たくさんのラスクが詰め合わせになったアソートメントセットです。

アイシングシリーズのスティックラスクから、3本入が新発売

使用しているアイシングクリームはすべてCAFE OHZANのオリジナル。

フルーツ系を中心に、クッキー&クリームやパイナップル&チーズクリームなど、さまざまな味を入れました。

飽きずに楽しめるセットにしています。

気温が上がる季節は、お手土産を選ぶのも一苦労。

常温保管できるお菓子は重宝します。

CAFE OHZANのお菓子はすべて個包装で日持ちもするので、アイシングシリーズは特に夏場におすすめです。

※アイシングクリーム

砂糖(粉糖)と卵白を使って作ったクリームのことです。

CAFE OHZANでは、きめ細かなお砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを混ぜ合わせたオリジナルのアイシングを使用しています。

CAFE OHZAN公式オンラインストア

URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

スティックラスク3本入 フルール / Le Stick Rusk Fleur

ポップで可愛らしいアイシングラスクの3本

クッキー&クリーム、ストロベリー、パイナップル&チーズクリームの3本入です。

アイシングの甘さだけでなく、フルーツの酸味やナッツの旨味を感じられるように、バランスを取っています。

クッキー&クリームには2種類のチョコレートクランチを、パイナップル&チーズクリームにはドライパインやココナッツをトッピングし、食感も味わいも異なる3本です。

パッケージもこの商品に合わせて作成したもの。

爽やかなブルーにピンクベージュを合わせて、上品に仕上げました。

高級感のある筒形のパッケージで、贈答品にぴったり。

夏のお手土産におすすめです。

▼アイシングクリーム

・クッキー&クリーム

・ストロベリー

・パイナップル&チーズクリーム

商品名 : スティックラスク3本入 フルール

価格 : 897円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年6月1日(土)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopdetail/000000000266

ギフトセット サマーアソート / Gift Set “Summer assortment”

クロワッサンラスク3個、スティックラスク10本のセット

夏でも溶けないアイシングシリーズに、アソートメントセットが初登場!スティックラスク10本に、クロワッサンラスク3個を合わせています。

クロワッサンラスクは、クロワッサン生地をサクサクに焼き上げたもので、ホロホロと崩れるような食感とバターの味わいが特徴的なお菓子。

夏季限定の味三種、ストロベリー・レモン・コーヒーを入れました。

アイシングシリーズは、小麦やバターの風味をより強く感じられ、クロワッサン生地のおいしさそのものを楽しめます。

スティックラスクも、10本それぞれがすべて違う味。

塩キャラメル&ナッツや紅茶、マンゴー&オレンジなど、夏らしさを感じる味わいです!

バリエーション豊富なセットなので、お中元やお祝い返しなどにおすすめです。

▼アイシングクリームの種類

クロワッサンラスク

・ストロベリー

・レモン

・コーヒー

<スティックラスク>

・ブルーベリーローズ

・クッキー&クリーム

・ベリー&ヨーグルト

・紅茶

・パイナップル&チーズクリーム

・塩キャラメル&ナッツ

・ローズピンク(ピーチ)

・ストロベリー

・ココナッツ

・マンゴー&オレンジ

商品名 : サマーアソートメント

価格 : 3,888円(税込)

日持ち : 製造より60日間

発売日 : 2024年6月1日(土)

販売URL:

https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopdetail/000000000265

■販売店情報

・日本橋三越店

お問い合わせ:03-3274-8230

・銀座三越店

お問い合わせ:03-3535-1817

・東武池袋店

お問い合わせ:03-5396-6456

・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ:03-6805-7341

・公式オンラインストア

お問合せ:0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

詳細は各ショップへお問合せください。

・羽田空港

特選洋菓子館 第1ターミナル2Fマーケットプレイス12

お問い合わせ:03-5757-8127

SMILETOKYO 第2ターミナル2F国内線出発ロビー25

お問い合わせ:03-6428-8725

・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ:044-431-3010

■一部商品取扱店(期間限定)

※商品の販売・取り扱い状況について、直営店と異なる場合があります。

・成田空港第3ターミナル(開催中〜6月30日)

※期間は変更(延長)の可能性があります

