ムブショは、女性の起業希望者を対象に少額サロン起業を目的とした「移動サロン事業」を6月1日(土)に開始しました。

ムブショ「移動型サロン・ムブサロ」

「株式会社ムブショ」詳細URL:

LP

■背景

地方の女性起業率をあげたい。

仕事の待ち時間をなくし無駄なく働ける提案をしたい、という思いからこの会社を創設しました。

起業・開業の資金準備で大きな壁になる賃貸借契、また賃貸契約後も支払いに追われ事業をたたむリスクも考えられる点から女性が低リスクで起業出来る新しい選択肢として【車中を自社スペース】というスタイルを構築します。

■展開内容

(1) 低資金で叶う移動サロン

・車が会社になる、サロンになる開業を専門家がワンストップでサポートします。

・賃貸に左右されない経営スタイルを確立します。

・運転費金や補助金の相談、助言に加え必要な書類等を代行制作します。

・サロン経営の経験からリピート集客、アフターフォロー、新規顧客開拓を徹底援助します。

(同社収支シミュレーション/単価10,000円×1日平均3名,25日稼働の場合10〜12ヶ月で初期費用回収)

(2) 電子名刺

ホームぺージの代わりとして電子名刺(プレーリーカード)の中に自社情報を盛り込み、開業と同時にサイト案内・情報提案・メニュー構築を整えて起業できる体制を準備します。

ムブサロ・フェイシャルエステルームイメージ

■今後の展開

新規起業の他、店舗縮小で一点集中型による売り上げ改善などの業務見直しを図る企業にも店舗リスクを低くした【サテライト車両店舗】を提案します。

また不登校や体調不良など子供が親の帰りを一人で待たず、子供と同じ空間にいて(助手席など)仕事ができる手段として、片親や外国籍の方にも提案していきます。

保育園やこども園への事業拡大提案として、同社の車両を使い、子供を通わせる父兄が物品販売やサロンサービス・総菜やアレルギー食の販売が出来る場所、という、園側と父兄側双方に利益を生む事業提案予定です。

ムブサロ・カウンセリングンイメージ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 移動型店舗でサロンサービスができる!ムブショ「移動型サロン・ムブサロ」 appeared first on Dtimes.