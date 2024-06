奥入瀬ビール4種類が飲み放題！手ぶらBBQ場｢OIRASE BBQ TERRACE｣

奥入瀬ブルワリー直営手ぶらBBQ場「OIRASE BBQ TERRACE」が6月1日にオープンしました。

OIRASE BBQ TERRACE

牛肩ロースや十和田ガーリックポーク、あべ鶏などの地元食材を活用した食事と奥入瀬ビール飲み放題がセットになっているプランがイチオシ!

2024年は、奥入瀬ビール専用サーバーを4台設置し、ブルワリーから造りたての奥入瀬ビールを4種類提供します(昨年は1種類)。

テラス利用のみもOK。

どのプランでも食事やドリンクは持ち込み自由。

テーブル、椅子、コンロなど、カトラリーなど、手ぶらでBBQを楽しめる環境を用意しています。

青森を代表する地ビールと一緒に、友人同士、ファミリーでお気軽に楽しめます。

「OIRASE BBQ TERRACE」

1. 「OIRASE BBQ TERRACE」の特徴

奥入瀬ビール専用サーバーを4台設置。

奥入瀬ビールクラシック(ピルスナー、ダークラガー、アンバーラガー、ヴァイツェン)、青天の霹靂、サマーエールなどから4種類のビールが飲み放題。

ブルワリー直送、造りたての地ビールを楽しめます。

奥入瀬ビール専用サーバー

4種類の奥入瀬ビールが飲み放題

2. 「OIRASE BBQ TERRACE」の概要

●利用スペース

専用ウッドデッキテラス 3区画(簡易屋根付き)、定員:1区画8名様

●利用時間

3時間 ※スタート時間は11:00/11:30/12:00から選べます。

●予約方法

専用予約フォームからお願いします。

https://oirase.beer/

3. プランの内容

■「OIRASE BBQ TERRACE」 食事付き(おひとり様料金)

・奥入瀬ビール飲み放題付(ソフトドリンク含む) 6,600円(税込)

・ソフトドリンク飲み放題付 4,950円(税込)

・お食事のみ 4,400円(税込)

(食事内容:1人前)

牛肩ロースステーキ 100g/十和田ガーリックポークバラ焼肉 100g/

青森県産あべ鶏 100g/骨付きソーセージ 1本/グリル野菜/サラダ

■「OIRASE BBQ TERRACE」 場所のみ(おひとり様料金)

・場所利用のみ 1,600円(税込)

「OIRASE BBQ TERRACE」の様子1

「OIRASE BBQ TERRACE」の様子2

「OIRASE BBQ TERRACE」の様子3

「OIRASE BBQ TERRACE」の様子4

