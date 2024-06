美容業界で相次ぐトラブルを防ぐ！元脳外科医・美容外科医の近藤惣一郎医師　啓蒙活動

近藤惣一郎医師(SOグレイスクリニック 院長)は、脳外科医として20年、美容医療の世界で17年のキャリアを持つ異色の医師です。

京大卒・元脳外科医、40代で美容業界へ転身したロンリー侍ドクターこと、近藤惣一郎医師(SOグレイスクリニック 院長)は、脳外科医として20年、美容医療の世界で17年のキャリアを持つ異色の医師です。

今回、美容業界で相次ぐトラブルを未然に防ぐ啓蒙活動を開始します。

■美容業界で相次ぐトラブルを防ぐために立ち上がった背景とは

昨今、各報道でも取り上げられているように美容業界でのトラブルが相次いでいます。

国民生活センターの調査によると、美容医療の相談件数もここ5年で3倍近くに増えており、「何とかしてほしい」と同院へ駆け込む患者が増え、ここ最近のトラブルの多さに異変を感じていました。

また業界の成長の陰には、ビジネス目的で美容業界に進出する「美容医療」の知識が浅い経営者が業界に参画している背景があります。

また、厚生労働省のデータによると美容外科施設で働く医師の数がこの10年で4倍に増えているようです。

美容医療業界が賑わう反面、「経験が浅い若手が美容医療へ転身するケースが増えた」と実感しており、この早熟こそが、トラブルの要因の一つだと近藤医師は分析しています。

近藤医師は、“消費者や美容医療業界関係者、双方にとっても正しい情報や知識を得る環境が少ないのでは”と感じ、美容業界で相次ぐトラブルを未然に防ぐことが使命であると考えています。

そこで、この業界に一石を投じるため、また啓蒙するための動画を収録しました。

「美容業界を変えたい」という私の思いに賛同してくださるメディア様とのリレーションができればと考えていますので、まずは一度、私のメッセージを見て頂ければ幸いです。

美容医療のトラブルについてコメント

■YouTube開設の想い SOグレイスクリニック御殿山院長 近藤惣一郎

私は、20年にわたる脳外科医としての知識と経験、背景を活かした美容医療を、他の医師を雇うことなく、粛々と目の前の患者様、お一人お一人に、こころを込め行い続け、17年の月日が流れました。

私がロンリー侍ドクターと名乗る由縁です。

そして今までは、私を信頼し、訪れていただける目の前の患者様にご満足していただけることを第一に診療に集中して参りました。

しかし、時代も変化し、ネットでは様々な情報が入り乱れ、美容医療を取り巻く環境も複雑化しています。

昨今は自由診療によるトラブルが後を絶えず、消費者保護の観点からも、業界の改善が求められています。

そのような時代の中「何が本物で何が真実なのか」という不安を抱き、美容医療の扉を開くことができない方、美容医療をお受けになられても結果にご満足できず、悩んでおられる方が、少なくないのも事実です。

医師として40年近く活動してきた私の知識と経験が皆さんのお役に立ち、輝く笑顔を作り、人生を豊かにできればと、意を決して、今回YouTubeチャンネルを開設することにしました。

このチャンネルのコンセプトは、私の信念でもある「美は健康の上に成り立つ」というものです。

顔の皮膚も顔の組織も身体の一部です。

外部からのお注射や手術治療だけではなく、身体の健康がなければ、お顔も美しくなりません。

若さも保てません。

単なる美容医療、美容外科の話にとどまらず、正しい食生活、毎日の運動習慣を含め、体の内側から、健康で若々しく、きれいになるためのお話もたくさんさせていただきます。

このチャンネルを通し「美しくなりたい」「若々しくありたい」という願いを叶える、ヒントやアドバイスを、皆さんにお届けします。

私の美容医療は単なる見た目の改善を目的にするのではなく、心の豊かさや前向きな生き方をサポートするものです。

皆さんが笑顔になり、自信を持って、豊かな人生を送るためのサポートをさせていただければと考えます。

近藤惣一郎と共に、美と健康、そして若さを保ち豊かな人生を歩みましょう!

■近藤惣一郎 プロフィール

医学博士(京都大学大学院)

日本脳神経外科学会専門医・評議員日本美容外科学会(JSAS)専門医日本抗加齢医学会会員

京都大学卒業後、くも膜下出血や脳卒中の外科治療を専門に20年、44歳まで脳外科専門医として活動。

その後、脳外科医として培った知識、技術、経験を活かし、脳疾患、外傷だけでなく、病気では無い患者様の身体、顔の悩みを治すことを生涯のミッションと考え美容外科医に転身。

現在、医療法人社団理事長、美容外科クリニック

院長を務める傍ら、テレビや雑誌に多数出演。

プロの釣り師としても活躍中。

