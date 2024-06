ニチベイは、バーチカルブラインド「アルペジオ」をモデルチェンジし、2024年6月17日(月)より発売します。

ニチベイ バーチカルブラインド「アルペジオ」

発売日 :2024年6月17日(月)

色数 :43柄257アイテム

スタイル :4種類

タイプ :4タイプ

操作方法 :5種類

製作可能寸法:幅(W)30〜600cm、高さ(H)30〜600cm

※生地・スタイル・操作方法により異なります。

参考価格 :29,700円〜(シングルスタイル ループコード式/バトン式)

※上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は

含まれておりません。

ニチベイは、バーチカルブラインド「アルペジオ」をモデルチェンジし、2024年6月17日(月)より発売。

「繊細に、優雅に。空間は窓辺から美しくなる。」をコンセプトに、125mmルーバー展開やデザイン性の向上で、調光・眺望を極めた美しいひとときを提案してもらえます。

●多様化する窓・スペースに対応

ニューノーマルな時代のハイブリッドワークの浸透・定着により、オフィスとホームのあり方が変化。

住宅は「はたらく」を意識しすっきりと、オフィスは「くらす」を意識しやんわりと、ホームとオフィスのインテリアはシームレス化、ボーダレス化しています。

また、環境保全への意識も定着しています。

それらの時代のニーズに合わせ、バーチカルブラインド「アルペジオ」をモデルチェンジしました。

●様々な窓の調光・眺望を極めるラインアップ

大開口化する住宅の窓に合う、ルーバー幅125mmを新たにラインアップし、眺望性向上とたたみ代低減を両立します。

また、操作に便利なループコード&バトン操作を新たに追加しました。

好評のバックレーススタイルには、奥行きが狭い場所にもコンパクトに納まる75mm幅ルーバーが登場。

様々な窓に最適に美しく納まるスタイルと操作が選べます。

●生地ラインアップと細部のデザイン性向上

新たな多配色無地シリーズや、アルペジオ専用デザインのジャカード生地、風合いや質感、素材感が楽しめるテクスチャーシリーズなど、生地ラインアップを大幅にリニューアル。

PVC ルーバーのミニマルウエイト適応やメカ部品色追加など、美しいデザインを提案します。

●環境負荷に配慮したグリーン購入法適合生地や衛生対策が充実

植物由来の原料を使用した生地シリーズを新たに採用。

グリーン購入法適合生地を大幅に増やし、環境負荷に配慮しました。

また、遮熱効果のある抗菌・抗ウイルス生地(※)などラインアップを充実、衛生対策生地を多数用意しました。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌・ウイルスに対して効果を保証するものではありません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大開口窓に美しく納まるラインアップも!ニチベイ バーチカルブラインド「アルペジオ」 appeared first on Dtimes.