多様化する窓にフィットするデザイン！ニチベイ　ロールスクリーン「ソフィー」

ニチベイは、ロールスクリーン「ソフィー」をモデルチェンジし、2024年6月17日(月)より発売します。

ニチベイ ロールスクリーン「ソフィー」

発売日 :2024年6月17日(月)

色数 :77柄347アイテム

タイプ :21タイプ

操作方法 :9種類

製作可能寸法:幅(W)10〜550cm、高さ(H)10〜1,300cm

参考価格 :13,600円〜(標準タイプ チェーン式)

※上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

「Fits Many Styles.“いろいろ”な暮らしのロールスクリーン。」をコンセプトに、多様化する窓、空間に溶け込む多彩なデザインと機能性を備えました。

ニューノーマルな時代のハイブリッドワークの浸透・定着により、オフィスとホームのあり方が変化。

住宅は「はたらく」を意識しすっきりと、オフィスは「くらす」を意識しやんわりと、ホームとオフィスのインテリアはシームレス化、ボーダレス化しています。

また、環境保全への意識も定着しています。

それらの時代のニーズに合わせ、ロールスクリーン「ソフィー」をモデルチェンジしました。

●どんな空間・窓にもフィットするデザインと機能

新たな多配色無地シリーズや、遮光生地、広幅対応生地の充実、品の良いテクスチャー生地やコラボレーション柄などで、生地を大幅にリニューアルしました。

メカは、特殊窓にも対応できるよう、標準タイプで幅高さ比1:4に対応。

ミニマルタイプの拡充やウエイトバーの形状変更、新部品色の追加、木目調フロントカバー(オプション)など、様々な空間になじむ洗練されたデザインに進化しました。

●サステナビリティの取り組みとして環境負荷へ配慮

環境に配慮した植物由来の原料を使用した生地シリーズを新たに採用しました。

また、グリーン購入法適合のリサイクル素材を使用した生地も大幅に増やし、環境負荷へ配慮しました。

●安全対策・衛生対策も充実

手に触れる操作部品の抗菌化や、抗菌・抗ウイルス生地(※)の充実で衛生対策を充実しました。

また、万が一の落下に備えた安全オプション部品も新たに加え、安心安全で快適な空間づくりに貢献します。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、すべての菌・ウイルスに対して効果を保証するものではありません。

