1LDK¥ê¥Ó¥ó¥°14¾ö¤Ç980Ëü±ß ²¹¿å¥×¡¼¥ë¡¢ÂçÍá¾ì¤â´°È÷¡ª¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÉô¤ò¸ø³«¡ÖºâÉÛ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤â¹ØÆþ¸¡Æ¤¡©
¡¡¿Íµ¤ºÆ¾å¾ºÃæ¡ªÇ®³¤¤Î¹ë²Ú¥Ð¥Ö¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡ÖºâÉÛ»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡ª¡×¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ËÂçÍá¾ì¡Ä¥Ð¥Ö¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼¼Æâ
¡¡Âç¿Í´éÉé¤±¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Î¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£6·î1ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ç®³¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ¸«¡£ÇË³Ê¤Î¹ë²Ú¥Ð¥Ö¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¹ë²Ú¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï ¡È¥Ð¥Ö¥ëÂç¹¥¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÃæß·ÂçÊå¤¯¤ó¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡£º£¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÃæß·¤¯¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÛ37Ç¯¤Î ¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥µ¥¤¥ÉÆîÇ®³¤¡Ù¡£¥Ð¥Ö¥ëÅö»þÌó5,000Ëü±ß¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éô²°¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°´Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ê´¶¤¸¤¬¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤òÏ³¤é¤¹Ãæß·¤¯¤ó¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖÎã¤¨¤Ð¤¢¤ÎÃì¤È¤«¡£³Ñ¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡£³Ñ¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÌµÂÌ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°Õ¾¢¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÂç¥é¥¦¥ó¥¸¡£ÀµÌÌÁë¤Ë¤Ï180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢±¦±ü¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ãæß·¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ô¡¹¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¹¿å¥×¡¼¥ë¡õ²°³°¥×¡¼¥ë¡Ê¢¨²Æµ¨¸ÂÄê¡Ë¡¢ÂçÍá¾ì¤Ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ö¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Ë¤â¡Ö¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥Ö¥ê¡¼¡×¤È¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ö¥ëÅö»þÌó5,000Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éô²°¤ÏÉßÃÏÌÌÀÑÌó50Ö14¾ö¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë£¶¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤¬¤Ä¤¤¤¿1LDK¡£²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Ç¸½ºß¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï980Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ë¡ÖºâÉÛ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ËÃ£¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¤é¤¹¤°Çä¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡ÖÇã¤¦¤Ê¤é¡¢º£¡×¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢°²ÅÄ¤¬¡Ö¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é»ä¤â¡Ä¡×¤ÈÊØ¾è¤¹¤ë¤È°ËÃ£¤Ï¡ÖÇã¤¦¡©¡×¡ÖÃ¯¤«¤¬Çã¤Ã¤Æ¡¢¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÊÝÍÜ½ê¡Ê¤È¤·¤Æ¡Ë¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£