映画史に残る名コンビの絆に注目！ウィル・スミス主演『バッドボーイズ RIDE OR DIE』

ウィル・スミスとマーティン・ローレンスが主演し、シリーズの全世界での興行収入が8億ドル(約1240億円)を突破しているバディ・アクション映画『バッドボーイズ』シリーズ。その最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』が6月21日(金)より全国の映画館にて公開される。この度、同作の場面写真とともに主演コンビのコメントが解禁となった。

あの合言葉は「現実に私たちのこと」

『バッドボーイズ』シリーズの主人公はマイアミ市警の敏腕ベテラン刑事コンビ、バッドボーイズことマイク(ウィル・スミス)とマーカス(マーティン・ローレンス)。彼らの亡き上司ハワード警部(ジョー・パントリアーノ)に麻薬カルテルと関係があったという汚職疑惑がかけられる。濡れ衣を着せられた上司の無実を証明すべく独自に捜査を始めた二人は、警部が遺した最後のメッセージ「内部に黒幕がいる。誰も信じるな!」という言葉を胸に、汚名返上のための命がけの戦いを繰り広げる。

1995年に、製作ジェリー・ブラッカイマー&監督マイケル・ベイ、主演ウィル&マーティンというタッグで生まれた『バッドボーイズ』。マイアミを舞台に、カーアクションと銃撃戦をたっぷりと盛り込み、身体をフルに使った体当たりの映像で、当時27歳だったウィルを一躍ハリウッドのスターダムに押し上げた。その後、2003年のシリーズ2作目『バッドボーイズ2バッド』で黄金コンビが復活。そして2020年の3作目『バッドボーイズ フォー・ライフ』はシリーズ累計4億ドルの記録を1作品で叩き出すほど大ヒット。今回の最新作の副題である「RIDE OR DIE」が意味するのは「一蓮托生、死ぬまでともに――」。過去シリーズでもピンチの時に何度も彼らが唱えてきた合言葉、「ともに生き、ともに死ぬ。一生悪友<バッドボーイズ>」(We ride together. We die together. Bad Boys for life.)がここに表現されている。年期が入った二人の掛け合いと、生きるか死ぬかの決死のアクションの中で、シリーズ史上最も強い彼らの絆が描かれる!

1995年から続く人気シリーズでおなじみのマイクとマーカス。今回到着した場面写真で笑顔を見せているように、最新作でも息ぴったりのアクションや掛け合いを披露し、長年培ってきた絆を見せつける。マイク役のウィルは、「私たちはともに成長し、人生で多くのことを経験してきました。ですから、共演する際には尊敬や気遣い、心配りを持つことが、唯一うまくいく方法なのです」と、およそ30年にわたるお互いへの尊敬から生まれた関係性があるからこその抜群なコンビネーションなのだと語る。

ちなみに、シリーズ1作目へウィルが出演したのは、脚本を持っていたマーティンが彼の姉妹の推薦により、それまで面識のなかったウィルへオファーの電話をしたことがきっかけだったという。ここから彼らの人生を変えた映画史に残る名コンビが誕生しただけでなく、実生活での友情も生まれることになった。マーカス役のマーティンは「自分がかけた電話の中で、ウィルへの電話は人生最高のものでした。お互いの作品については知っていましたが、会ったことはありませんでした。実際に会ってみると、お互いへの尊敬があり、絆があるのは明らかでした。30年経った今でさえ、私たちは親しい友人です。たとえ会った場で1分しか過ごしていなくても、常にお互いのことを頼りにしています。ともに生き、ともに死ぬ。これは現実に私たちのことです」と『バッドボーイズ』の合言葉になぞらえて、映画さながらの絆を感じさせるコメントを残している。

『バッドボーイズ RIDE OR DIE』は6月21日(金)より全国の映画館で公開。(海外ドラマNAVI)