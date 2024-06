(MCU)のホークアイ役で知られるジェレミー・レナーが、来たる『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』での“オリジナルメンバー再結成”に意欲を示した。

2023年正月、自宅付近で巨大除雪車の下敷きとなって瀕死の重傷を負ったレナーは、驚異的な回復を見せ、事故後わずか1年でドラマ撮影に復帰。その後も順調に仕事を再開している。今回、ポッドキャスト「」に登場したレナーは、司会者から「『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』でGoogle検索したことは?」と聞かれ、「ない、ない、わからない」と笑いながら反応。

もっとも、オリジナルのアベンジャーズ──アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ハルク、ソー、ブラック・ウィドウ、ホークアイの6名だ──の再結成にはきわめて前向きに答えた。

「僕はいつでもやる気ですよ。(実現したら)素晴らしい、最高だと思います。僕はまたみんなと一緒にいたいし……だけど、OGだけを戻すのか、それとも60人をまとめて戻すのか……」

『アベンジャーズ』で配信中 © 2023 Marvel

いずれにせよ『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)でひとつのクライマックスを迎えた以上、オリジナルメンバーの集結がそう簡単でないことはレナーも認識している。再結成の可能性については、「時間が十分に経てばありうるかも」と言いつつ、現実的にはストーリーの問題であることを強調した。

「問題は、物語やストーリーがどうなるかということ。愛すべきキャラクターだし、僕たちは基本的にチームとして23作品を過ごしました。だから、なぜやるのか、どんな物語なのか、あれ以上やる必要があるのか、どう解決するのかが大切。[中略]アベンジャーズを全員集めてくるアイデアとは? なぜ、どうやって、その目的はなにか」

大きな課題のひとつは、『アベンジャーズ/エンドゲーム』で描かれた“スーパーヒーローの死”の克服だ。レナーは「“誰も死んでなかったんだ、最高だ!”と思われるのはいつなのか」とも言っている。「“マルチバースでは死に何の意味もない”という感じになってしまうけれど、僕には感情があるし、誰もがそうだと思う。亡くなった人たちにも思うところがあるだろうし」

そうは言いつつも、レナーの復帰に対する意志は固い。2024年2月の活動復帰直後にも「いつでもやる気」だと述べ、自身の治療中、MCUの共演者たちが見舞いに訪れたことも。「仲間でお見舞いに来てくれて、回復中に傍にいてくれた。彼らが僕を必要とするなら、僕は応えますよ」

ちなみに今後、レナーは人気ミステリー映画『ナイブズ・アウト』シリーズの第3作『Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery(原題)』を控えており、同作でサノス役のジョシュ・ブローリンとする。別の作品でのMCUメンバーの再タッグも楽しみだが、『アベンジャーズ』でオリジナルメンバーの再集結はいつか叶うのか。誰もが納得するストーリーが発見されることを祈りたい。

Source:

The post first appeared on .