・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．２５ドル（－０．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４７．４ドル（－２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９４８．８セント（－１１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６５８．２５セント（－１４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４２．５０セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７９．００セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．２７（－２．８２）

出所：MINKABU PRESS