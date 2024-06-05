４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．２５ドル（－０．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４７．４ドル（－２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４８．８セント（－１１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６５８．２５セント（－１４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．５０セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．００セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．２７（－２．８２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．２５ドル（－０．９７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４７．４ドル（－２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４８．８セント（－１１５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６５８．２５セント（－１４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４２．５０セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７９．００セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．２７（－２．８２）
出所：MINKABU PRESS