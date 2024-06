Instagramプレゼント企画も！公益財団法人ソニー音楽財団「Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜」全国ツアー

公益財団法人ソニー音楽財団は、これまで「Concert for KIDS」シリーズを始めとする様々な子どもを対象とした事業を展開してきました。

2024年は財団設立40周年および「Concert for KIDS」シリーズの開催25周年にあたり、「Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜」全国ツアーの開催およびInstagramキャンペーンを始めとした連動施策を実施します。

公益財団法人ソニー音楽財団「Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜」全国ツアー

■「Concert for KIDS」について

「Concert for KIDS」は、小さなお子さまでもクラシック音楽が楽しめるように選曲・アレンジされたプログラムで、大人にも聴きごたえのある本格的な演奏をお届けすることはもちろん、楽器にまつわるお話や照明演出、演奏に合わせた手遊びなど、子どもたちを飽きさせないための工夫が散りばめられた、約1時間のコンサートで、これまでに全国各地で300回以上開催、累計14万人を超える方々に来場いただいている人気シリーズです。

会場にはベビーカー置場、授乳室、おむつ交換室を設置し、ご家族が安心して楽しめる環境も用意されています。

2024年度は、北海道から沖縄県まで、全国13カ所で開催します。

過去の公演の様子

過去の公演の様子(2)

■【Concert for KIDS 25周年記念】Instagramキャンペーンについて

このConcert for KIDS全国ツアーに連動した施策の第1弾として、2024年6月23日(日)に開催の蓮田市総合文化会館ハストピア(埼玉県)での公演では、Instagramでハッシュタグ「#0才からのクラシック」をつけて公演の感想を投稿した方の中から、抽選で5名様にConcert for KIDSオリジナル・ノート・セット(非売品)をプレゼントするInstagramキャンペーンを実施します。

会場には「Concert for KIDS」オリジナル・キャラクター“そらくん”が来場して一緒に撮影ができるほか、記念撮影パネルの設置、公演中での写真撮影コーナーなど、初めてのコンサート体験がお子さま・ご家族にとって特別な思い出となるような施策を多数用意しています。

そらくん(Concert for KIDSオリジナル・キャラクター)

撮影の様子

●【Concert for KIDS 25周年記念】Instagramキャンペーン 概要

期間 : 2024年6月23日(日)〜6月30日(日)

当選発表日: 2024年7月中に順次InstagramのDMにて当選者にご連絡します。

※当選のご連絡をもって、当選者の発表にかえさせていただきます。

【Concert for KIDS 25周年記念】Instagramキャンペーン

●「Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜」蓮田市総合文化会館ハストピア公演WEBサイト

Concert for KIDS〜0才からのクラシック®〜

その他、無料で周辺保育園・小学校等でのアウトリーチや楽器体験の実施、無料モバイルアプリ「子育てクラシックナビ」の紹介や、文化体験機会の少ない子どもたちの公演への無料招待なども計画しています。

なお、一部のアウトリーチでは、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)とのコラボレーションも予定しています。

ソニー音楽財団は、ホールや音楽教育活動団体、地域と協力し一体となって、子どもたちの体験格差を解消し、芸術文化に触れる機会の創出に取り組むとのことです。

【「Concert for KIDS」全国ツアー】

Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜

<開催日程・場所>

2024年6月23日(日) 蓮田市総合文化会館ハストピア(埼玉県)

2024年7月7日(日) 黒部市国際文化センター コラーレ(富山県)

2024年7月21日(日) 鹿島市生涯学習センター・エイブル(佐賀県)

2024年7月28日(日) 名護市民会館(沖縄県)

2024年8月18日(日) 音更町文化センター(北海道)

2024年9月1日(日) 函館市芸術ホール(北海道)

2024年9月16日(月・祝) 関市文化会館(岐阜県)

2024年9月21日(土) J:COM 浦安音楽ホール(千葉県)

2024年12月15日(日) 水戸市民会館(茨城県)

2025年1月11日(土) 箕面市立メイプルホール(大阪府)

2025年1月19日(日) 三原市芸術文化センター ポポロ(広島県)

2025年3月2日(日) プラム・カルコア太宰府(福岡県)

2025年3月23日(日) 加美町中新田文化会館(宮城県)

※各公演によって実施される施策内容は異なります。

※各公演・キャンペーン等の詳細についてはソニー音楽財団のWEBサイトや各種SNSで随時更新します。

