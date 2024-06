環境に配慮した生地などを追加！ニチベイ バーチカルブラインド「ソーラーV」

ニチベイは、バーチカルブラインド「ソーラーV」をモデルチェンジし、2024年6月17日(月)より発売します。

ニチベイ バーチカルブラインド「ソーラーV」

発売日 :2024年6月17日(月)

色数 :18柄99アイテム

タイプ :6タイプ

操作方法 :3種類

製作可能寸法:幅(W)50〜700cm、高さ(H) 50〜600cm、最大面積30m2

※生地・操作方法により異なります。

参考価格 :15,200円/m2〜

(標準N 100mm シングルスタイル ツーループコード式)

※上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は

含まれておりません。

「ソーラーV」は、1台で最大幅7m(連窓なら14m)、最大高さ6mまで製作可能で、オフィスや商業施設、ホテルや住宅の大開口窓におすすめの商品です。

環境負荷を抑える植物由来の原料を使用した生地シリーズや、SEK制菌・抗ウイルス生地シリーズ、プレーンな多配色無地シリーズなどを新たに採用し、空間に最適な窓まわりを提案します。

●持続可能性に配慮した生地をラインアップ

植物由来の原料を使用した生地シリーズ「プランツ」(3色)を新たに採用。

グリーン購入法の基準に適応する生地などを用意し、環境負荷を抑えます。

●抗菌・抗ウイルス生地で安心・安全に

SEK制菌・抗ウイルス性能を備えた生地「プリレ遮熱」(3色)、「ハーブス」(5色)を新たに追加。

医療・公共施設から住宅まで、安心して使用できます。

●新たな多配色無地シリーズを採用

フラットでシンプルな中に、リネンのような表情が魅力の多配色無地「エルデ」(9色)を新たに採用。

上品で洗練されたニュアンスのあるグレイッシュカラーが、ホテルライクな空間を演出します。

●細部のデザイン性向上

開閉・回転コード色を見直し、部品色にあわせたカラーに統一。

電動のシングルコントローラーのデザインを刷新します。

