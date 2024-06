三越伊勢丹ふるさと納税では、地域の魅力がぎっしり詰まったふるさと納税の返礼品を『お中元』としてお届けすることができ、今回「三越伊勢丹ふるさと納税のお中元2024」の受付を6月3日(月)午前10時に開始しました。

百貨店で人気の味から三越伊勢丹グループの百貨店包装紙で贈れる返礼品まで、百貨店でのお中元のノウハウや事業者とのネットワークを活かし、お客さまに安心してお選びいただける返礼品をお中元として紹介しています。

三越伊勢丹ふるさと納税のお中元2024

https://mifurusato.jp/pr/chugen.html

■三越伊勢丹ふるさと納税のお中元のおすすめポイント

(1) 三越伊勢丹グループの百貨店包装紙で贈れる返礼品が70点以上。

(2) デパ地下で人気の味もお中元の贈りものに。

(3) お届け日指定が可能な返礼品が280点以上。

(4) 送り状の依頼主名をご指定することが可能。

■返礼品概要:「三越伊勢丹ふるさと納税のお中元」で人気の返礼品

三越伊勢丹ふるさと納税ではお中元として贈れる返礼品を数多く取り揃えています。

2023年のお中元で寄附の多かった返礼品を紹介します。

<斉吉>海鮮丼 3種詰合せ

自治体名: 宮城県気仙沼市

返礼品名: <斉吉>海鮮丼 3種詰合せ

寄附金額: 22,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM04205600289.html

<とらや>羊羹・水羊羹詰合せ6号

自治体名: 静岡県御殿場市

返礼品名: <とらや>羊羹・水羊羹詰合せ6号

寄附金額: 23,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM22215100131.html

■返礼品概要:百貨店の包装紙で贈る

三越伊勢丹グループ百貨店の包装紙で贈れる返礼品を紹介します。

南アルプス市産温室栽培シャインマスカット

自治体名: 山梨県南アルプス市

返礼品名: <芳壽 H.O-ju>南アルプス市産温室栽培シャインマスカット(7月〜8月お届け)750g

寄附金額: 20,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM19208200184.html

<伊藤ハム>伊万里牛ヒレステーキ用800g

自治体名: 佐賀県伊万里市

返礼品名: <伊藤ハム>伊万里牛ヒレステーキ用800g

寄附金額: 50,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM41205800003.html

■返礼品概要:お届け日の指定ができる返礼品

贈る相手のご都合に合わせて選べる返礼品を紹介します。

<新潟加島屋>味覚セット(2G)

自治体名: 新潟県

返礼品名: <新潟加島屋>味覚セット(2G)

寄附金額: 28,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM15000202101.html

<銀座ウエスト>ドライケーキ詰合せ DC-D

自治体名: 山梨県笛吹市

返礼品名: <銀座ウエスト>ドライケーキ詰合せ DC-D

寄附金額: 17,000円

URL :

https://mifurusato.jp/item/ITM19211200038.html

三越伊勢丹ふるさと納税はエムアイカードの利用がおすすめ

「エムアイカードを利用して寄附申し込みをすると、

エムアイポイントがいつでもプラス2%ポイント貯まります。」

エムアイカードでプラス2%ポイントが貯まる

『三越伊勢丹ふるさと納税』ポータルサイトで、エムアイカードにて寄附お申し込みいただくと、エムアイカード基本ポイント(一般0.5%、ゴールド1.0%)に加えて、プラス2%エムアイポイントが貯まります。

https://mifurusato.jp/mipoint.html

■サービス概要

サービス名 : 三越伊勢丹ふるさと納税

サービス開始: 2019年10月29日

サービス内容: ふるさと納税ポータルサイト

URL :

http://mifurusato.jp

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 百貨店包装紙で贈れる返礼品が70点以上!三越伊勢丹ふるさと納税のお中元2024 appeared first on Dtimes.