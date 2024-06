フエキどうぶつのりのキャラクター「フエキくん」と「サンリオキャラクターズ」コラボ第2弾に新しいサンリオキャラクターが仲間入り♪ 可愛いアクリルキーホルダーとなったコラボデザインをチェックしよう。お道具箱、文房具でおなじみの糊「フエキどうぶつのり」のキャラクターであるフエキくんと、サンリオキャラクターズとのコラボレーション第2弾がやって参りました!第2弾参加メンバーはこぎみゅん、けろけろけろっぴ、ポチャッコ、バッドばつ丸、タキシードサム、リトルツインスターズの全部で6キャラクターに決定した。

さらに各キャラクターたち×フエキくんの可愛い第2弾コラボイラストがデザインされたアクリルキーホルダーが新登場。フエキくんの頭からちょこんと顔を覗かせるサンリオキャラクターズたちがなんとも言えない愛らしさ。カラフルキュートなアクキーはバッグやスマホなどのワンポイントにおすすめです♪コラボならではの可愛いビジュアルグッズ、ぜひお見逃しなく!(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650079(C)FUEKINORI KOGYO/EFFORT